ERC acusa l'Estat d'intent 'd'apartheid' amb els líders independentistes

Tardà compara els independentistes amb Gandhi.





El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha comparat en el ple als líders independentistes catalans amb Mahatma Gandhi i Nelson Mandela.





Així Tardà ha vingut a equiparar l'Estat amb el de l' 'apartheid' sud-africà que, ha recordat, va condemnar a mort el president del Congrés Nacional Africà.





"L'Imperi Britànic mai es va atrevir a aplicar el delicte de rebel·lió a Gandhi, que també lluitava per la independència", ha postil·lat.





Tardà ha fet aquestes comparacions durant la defensa de la moció que s'ha sotmès a votació al Congrés en què reclama l'obertura d'un diàleg bilateral entre el Govern central i el futur Govern.





El diputat català ha tornat a criticar que "l'Estat espanyol continuï equiparant el procés democràtic català amb una rebel·lió violenta quan el món s'ha admirat amb el seu caràcter pacífic i cívic" i que pretengui condemnar a 30 anys de presó als líders independentista encara que hi hagi això hagi hagut de incomplir "drets fonamentals".





També ha deixat clar que sense el diàleg bilateral que reclama ERC el problema s'enquistarà "i la inestabilitat es farà crònica a Espanya".





"Sense diàleg bilateral només els quedarà intensificar l'estratègia repressiva contra uns anhels independentitas que són defensats per una bona part de la ciutadania catalana", ha dit.





Durant el debat, PP, PSOE i Ciutadans han avançat la seva rebutjat a la moció dels republicans que, en canvi, ha obtingut el suport de Units Podem, el PDeCAT i el PNB.





EL QUE NO VA ACONSEGUIR FRANCO





"No, així no", ha replicat a Tardà des del Grup Socialista el diputat del PSC Marc Lamúa, qui li ha recordat que el respecte que exigeix ha de ser "d'anada i tornada" i li ha dedicat dures crítiques retraient-li que ERC actuï com "lacai" i "camarlenc" del "poder convergent".





"Alliberin i actuïn en benefici de Catalunya", li ha demanat, afeándole que no tingui els "arrestos" de "dir la veritat per por de ser assenyalats com a traïdors i que Puigdemont els retorni les 155 monedes de plata amb què Gabriel Rufián va enfonsar a Catalunya a la misèria ".





"Comparteixo amb vostè que ningú és imprescindible, ningú per sobre de Catalunya, així que deixin-se de simbolismes i de maltractar les institucions catalanes. El que no va aconseguir la dictadura ho aconseguiran vostès. Ja n'hi ha prou, senyor Tardà, així no", ha etzibat al portaveu d'ERC.





Per la seva banda, la diputada del PP català, Alicia Sánchez Camacho, ha dit veure "tacticisme i mala fe" en la moció d'ERC, a la qual ha acusat de seguir en la via independentista amb el seu "romeria" a Bèlgica per negociar amb Puigdemont.





"No poden donar lliçons de diàleg quan han donat un cop d'Estat a la llei les institucions i la Història", ha subratllat. "El diàleg no és monòleg ni imposició", ha tancat.





Des de Ciutadans, el seu portaveu, Juan Carlos Girauta, ha carregat contra "la bandera d'odi" dels independentistes, ha subratllat que la majoria dels catalans pensen que l'única nació és Espanya i ha criticat que diguin "ocupant" a la guanyadora de les eleccions, la seva companya Inés Acostades.