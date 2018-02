CERMI exigeix ​​posar fi a l'esterilització forçosa de dones amb discapacitat

L'entitat desmunta les "falses creences".





La Fundació CERMI Dones i el Fòrum Europeu de la Discapacitat exigeixen posar fi a l'esterilització forçosa de les dones i nenes amb discapacitat.





Les entitats defensen que aquesta practica "vulnera els seus drets sexuals i reproductius i retalla els seus drets civils i polítics". A Espanya, el 2016, es van resoldre judicialment 140 casos.





En un informe el Consell General de l'Advocacia, ambdues entitats desmunten els "falses creences" que hi ha sobre la possibilitat que aquestes dones puguin ser mares i adverteixen que "moltes d'elles ho són de manera reeixida i tenen fills i filles feliços" .





ENTRAR A L'ÀREA DE LES EMOCIONS





Així mateix, sostenen que hi ha "pocs criteris objectius" per jutjar la competència dels pares i mares i critiquen la "tendència" a entrar a l'àrea de les emocions i utilitzar idees subjectives sobre el que està bé o el que està malament.





"Les investigacions sobre aquest tema no assenyalen una relació clara entre el nivell de formació o intel·ligència dels pares i mares i ser bons en l'exercici de la paternitat o maternitat", sostenen.





De fet, en la presentació d'aquest informe, Almudena Martín, una mare amb capacitat intel·lectual límit ha donat el seu testimoni i ha explicat que la seva parella, durant l'embaràs, va canviar d'opinió i que ella va decidir ser mare, tot i que no tenia ni feina ni casa pròpia.





"Ara, el meu fill està perfectament. Per què perdre el dret a ser mare si una dona vol donar vida a un altre ésser?", S'ha preguntat, per afegir que l'important és apostar pels suports necessaris que permetin a una dona amb discapacitat exercir el seu dret a la maternitat en igualtat de condicions.





DADES ESTADÍSTIQUES





La coordinadora d'Fundació CERMI Dones, Isabel Caballero, ha afirmat durant la presentació de l'informe que un dels principals problemes sobre aquesta pràctica és la manca de transparència, cosa que "viola" la Convenció Internacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat, 1 tractat que Espanya ha ratificat i que per tant està obligada a complir.





Segons el Consell General del Poder Judicial, el nombre total de casos judicials resolts a Espanya puja a 140 el 2016, sense que sigui possible conèixer la resolució final de cada procediment i sense que es pugui saber la incidència en dones i homes, ja que els dades "no es troben desagregades per sexe".