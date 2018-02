PP, PSOE i Cs insten ERC a elegir un president català que pugui governar

La portaveu d'ERC al Senat, Mirella Cortès Gès / EUROPA PRESS









PP, PSOE i Ciutadans han tombat en el Ple del Senat una moció d'ERC per retirar l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i han instat el partit republicà a elegir un president de la Generalitat dins de la legalitat i que pugui governar si vol acabar amb aquestes mesures. La moció ha comptat amb el vot a favor de Units Podem, PdCat i PNB.





La moció, presentada el 13 de desembre, demanava retirar l'aplicació de l'article 155, restituir "a tots els càrrecs cessats", anul·lar la intervenció dels comptes catalans ordenada pel Ministeri d'Hisenda i "retirar" a policies i militars de Catalunya.





La portaveu d'ERC Mirella Cortés ha assegurat que la Generalitat "no ha parat un moment" de demanar diàleg però que la resposta del Govern ha estat "repressió i amenaces" i el "segrest" de l'autonomia catalana amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





Ha assegurat que Catalunya està paralitzada per culpa d'aquestes mesures i que això perjudica a tots els ciutadans, no només els independentistes. "Estan perjudicant també a l'economia espanyola i ho pagaran car, sinó al temps, ja ho veurem", ha dit.





Després d'insistir acusacions al Govern de "reprimir al poble català" i d'haver exercit la violència a Catalunya, Cortés ha afegit que el resultat de les eleccions manté una majoria per a l'independentisme i ha convertit el PP "en un partit residual", el que hauria de fer-li "recapacitar".





"Vostès prefereixen tenir ostatges a la presó, exiliats a Brussel·les i gent amenaçada, però ni així han pogut. Estan obligats a exercir la democràcia i retirar immediatament el 155 i tota la repressió que exerceixen sobre el poble català", ha insistit.





LA "MILLOR MANERA", ELEGIR UN PRESIDENT DINS DE LA LLEI

Pel PP, Clara Sant Damià ha assegurat que retirar ara mateix el 155 és deixar Catalunya sense govern, "tornar a una comunitat en la qual no funcionaven els serveis socials". "Va a ser que no, em temo", ha afegit, i ha defensat les mesures aplicades "per treure els catalans del carreró fosc en què els van ficar".





La seva retirada, ha dit, passa per que es triï un govern nou dins de la llei. "No ens demanin el que està a les mans", li ha dit a ERC, per carregar contra la candidatura d'Carles Puigdemont i contra la "megalomania" que, segons ha dit, "alimenta" també ERC. "Busquin un candidat que comptin amb suports i no tingui càrregues judicials", ha reiterat.





El socialista Francisco Menacho ha assenyalat que és contradictori que la moció provingui dels responsables del "disbarat" a Catalunya i l'ha rebutjat punt per punt. Ha acusat ERC d'haver creat un món irreal recolzat en "fal·làcies" i ha demanat "acabar ja" amb el "esperpent" en què s'ha convertit la situació.





"Està a les vostres mans, vosaltres vau poder evitar que s'apliqués el 155 i ara el president del Parlament, d'ERC, l'únic que ha de fer és proposar un candidat que no sigui pròfug o estigui immers en un procés judicial", li ha dit a la portaveu d'Esquerra. "Catalunya no es mereix un president que sigui l'escarni de tot Europa", ha conclòs.





Des de Ciutadans, el portaveu, Francesc Xavier Alegre, ha defensat el dret del Senat per prendre mesures a l'empara del 155, un article més de la Constitució l'aplicació és una cosa democràtic, ha dit. I ha afegit que "la millor manera" d'acabar amb aquestes mesures es investir un president de Catalunya que pugui governar i no un "fugat". "Però això no els interessa, sinó seguir amb aquest discurset que tenen", ha assegurat.





Alegre ha instat també als independentistes a assumir que "elecció rere elecció van perdent diputats al Parlament" i ha recordat a la portaveu d'ERC que les eleccions del 21 de desembre les va guanyar Ciutadans.





"CATALUNYA ÉS UNA NACIÓ"

La senadora Sara Vilà, portaveu de Units Podem-A Comú Podem-A Marea, ha rebutjat l'aplicació de l'article 155 a "una nació" com és Catalunya i ha expressat el seu suport a la moció d'ERC, però també ha reclamat que es formi un govern en aquella comunitat que "expulsi" les mesures aplicades, que torni la "normalitat" i torni a parlar de problemes com la desigualtat social. "Necessitem un govern que governi per a la gent", ha recalcat.





El PNB també ha mostrat el seu suport a la moció i ha reiterat la seva "contundent negativa" a l'aplicació del 155, ha dit María Dolores Etxano, que ha demanat també "política amb majúscules" i no intentar resoldre els problemes "amb mesures excepcionals ni de força ". "Ha arribat el moment de noves actituds i propostes polítiques", ha agregat.