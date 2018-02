Observem els nostres governants abstrets en les seves posicions, les seves idees, els seus trucs, els seus discursos, els seus posverdades i els seus relats. No obstant això, no trobo judicis crítics en prendre decisions, sortides alternatives als problemes que viu la ciutadania i molt poca intervenció en els criteris per millorar el benestar social, i una absència generalitzada en els criteris per ser innovadors en l'economia. Fa 500 anys que Luter va clavar les seves 95 tesis a la puertade l'església del castell de Wittenberg per a la reforma d'un sistema que s'havia bloquejat. La reacció va ser la ruptura, no hi va haver clima per dialogar. Aquesta ruptura va suposar una divisió molt radical, de la qual hem de treure les experiències oportunes. Ara, la societat espera que sorgeixi de les entranyes del poble aquest impuls renovador que amb noves tesis abordesu futur.





Avui, però, les crítiques no es perceben en un espai de trobada, sinó que es presenten més com si els bàrbars estiguessin de nou a les portes de la seva Roma particular. No observo que des de dins del pensament conservador es llencen a la ciutadania missatges positius que assumeixin una reflexió de buscar sortides amb més diàleg, sinó que se senten els laments dels decebuts i destituïts, que, asseguts al seu camp, fixen la seva mirada en el rierol , sense observar que està sec.





Oblidem que cada generació necessita la seva pròpia reforma, Jefferson ens ho va explicar molt clar "en cada període es necessita revisar els pilars de la nostra convivència, perquè la dinàmica social canvia els comportaments i les formes". Anem amb retard i per aquest motiu cada dia tenim més problemes.





LES PENSIONS





Si prenem com a exemple el debat obert sobre "les pensions" observo que no s'explica prou i amb imparcialitat que s'ha buidat la famosa "caixa" per la precarietat laboral i la política impulsada de devaluació salarial. Perquè vivim la consolidació d'alts creixements en l'economia sense veure reflectida en despesa social. Estem permetent que el benefici s'acumuli, en una perversa concentració que no es reinverteix prou en nous projectes i la innovació no està arrelant en la societat ni en l'inversor. I en aquest escenari, ens trobem amb un executiu que es troba petrificat i no pren decisions alternatives com podria ser gravar els salaris superiors als 3.751 € mensuals per cotitzar sense límits de bloqueig. I, finalment, es fomenta des d'aquest conservadorisme el rebuig visceral a incrementar l'aportació de l'Estat per equilibrar l'estructura financera i la sostenibilitat de l'ecosistema de pensions que ha generat durant un segle, i que ha demostrat la seva malla resistent en moment de crisi.





Per pensar s'ha de partir d'una anàlisi encertada amb mesures que s'adrecin a l'arrel del problema. D'aquest diagnòstic depèn la salut del pacient, al qual no controlem una de les seves malalties més destructives: el frau. No ho sancionem ni social, ni fiscal, ni penalment. La majoria surten molt ben parats i es suporta el risc perquè gairebé sempre la sanció, si és que arriba, és més rendible que liquidar el correcte a Hacienda. I quan els enxampen, ofereixen un pacte, pagues i surten victoriosos i com més llestos del tràngol. Un autèntic desastre socialment considerat.





Per als qui segueixen capficats en velles posicions cal recordar-los, que "el seu rierol està sec" i que han d'anar a terres més fèrtils, on les inquietuds de la nostra època es manifesten en el seu progrés material, en l'estabilitat en la feina, eliminació de desigualtats i la sostenibilitat ambiental, que són les claus per donar una lectura adequada de la situació econòmica. Avui els relats dels qui ens governen des de les seves raons no ens convencen, i per als qui tinguin dubtes els recomano que llegeixin l'últim informe que l'Staff de l'FMI ha realitzat sobre desigualtat intergeneracional a Europa. Les seves recomanacions, són molt interessants per a aplicar-se en la política econòmica, perquè ens revela el major impacte de la imposició directa en la reducció de la desigualtat, i aposta per les reformes laborals que s'estabilitzin la feina i millorin l'accés a les prestacions per desocupació. (Http://www.inf.org/n/publications/staff-Discussion-Notes/2018/01/23).





EL PÚBLIC





Com a conclusió, voldríem donar un missatge als "abstrets", els diners no estan millor a la butxaca de cada ciutadà, perquè és reconèixer que el gestor públic el malgasta, i aquest missatge és un verí retardat. Els diners ha de ser repartit equitativament per cobrir les necessitats públiques i les privades. Aquesta visió raquítica del que és públic desqualifica qui ho divulga, perquè dóna per fet un Estat depredador i una Administració poc de fiar. L'ètica aplicada als tributs és com diu Macron la seva moral pública. Perquè l'impost té un significat cultural, que hem de canviar-lo per deure (duty) que significa més la consciència de complir, perquè és un element cultural que conforma l'ésser d'una societat, així ho interpreten la cultura alemanya nomenant com "suport" (Stener), o l'escandinava que parla de "el comú" (skat), expressions molt allunyades d'impostos o tributs, que s'aproximen més a una relació coercitiva. Com es pot comprovar que no significa el mateix en unes societats i en altres, la seva consciència del que és públic també es distància.





És moment de manifestar amb rotunditat que qui tingui por al canvi ha de donar un pas al costat, mai impedir que avancin altres. I per favor, no disfressem la vida real, cadascú ha de definir-se a qui serveix. És per coherència!