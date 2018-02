Mor el conductor d'un quad en un xoc amb una furgoneta a Vila-seca (Tarragona)

El conductor d'un quad va morir aquest dimarts en un xoc amb una furgoneta a la via A-7 a Vila-seca, ha informat aquest dimecres el Servei Català de Trànsit (SCT).





El sinistre va ocórrer per causes que s'estan investigant al quilòmetre 1.154 d'aquesta via i l'avís s'ha rebut a les 20.41 hores.





Com a conseqüència, es van activar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).





El mort és un home de 62 anys i veí de Constantí (Tarragona), mentre que el conductor de la furgoneta va resultar il·lès.





L'accident va obligar a tallar dos dels tres carrils de l'A-7 en sentit Tarragona, i la circulació va poder normalitzar cap a les 3.00 hores.