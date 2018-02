Artadi rebutja una Presidència simbòlica i Tardà insisteix en ella

Elsa Artadi anuncia que estan a punt d'aconseguir un acord per a la Presidència de la Generalitat





La portaveu de JxCat al Parlament, Elsa Artadi, ha insistit aquest dimecres que el candidat de l'independentisme a la Presidència de la Generalitat és Carles Puigdemont, per a qui ha rebutjat buscar un càrrec simbòlic, i ha demanat que la legislatura actual serveixi "per ampliar la base "del sobiranisme.





"Mai hem parlat de Govern real i simbòlic. En cap cas volem parlar de Presidència simbòlica", ha assegurat en una entrevista de TV3 a la qual s'ha descartat com a alternativa a Puigdemont.





"La nostra prioritat és investir el president Puigdemont i que governi des del Palau de la Generalitat. Veurem quin recorregut té" aquesta opció, per a la qual preveuen modificar alguna llei per fer-ho, com la Llei de Presidència de la Generalitat.





JxCat creu que es donen les garanties per poder investir Puigdemont, però que si cal modificar l'articulat d'alguna norma per facilitar-ho "es fa i no hi ha cap problema", i planteja fer-ho pel procediment de lectura única, encara que no creu que els canvis es facin amb temps suficient com per celebrar la investidura la propera setmana.





Sobre les negociacions per al ple -que el president del Parlament, Roger Torrent, va posposar sense l'aprovació de JxCat-, Artadi ha defensat que l'independentisme va guanyar les eleccions del 21 de desembre i que es plantegen dos escenaris: "O trenquem relacions i ens anem a eleccions, i entenem que aquest no és el camí a seguir, o intentem reconduir i anem els 70 [diputats] junts ".





"Voldríem explicar públicament, si no pot ser aquesta tarda, demà, un acord", ha afirmat, per la qual cosa el seu grup parlamentari i el d'ERC i la CUP es reuniran al llarg d'aquest dimecres al Parlament, ha revelat.





TARDÀ









El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha insistit aquest dimecres en la "legitimitat" que el candidat de JxCat, Carles Puigdemont, ostenti una Presidència simbòlica des de Brussel·les, i ha advocat per "encaixar-la" amb una presidència efectiva des de Barcelona que, en la seva opinió, és "imprescindible".





"El que farem serà encaixar la legitimitat del que representa el president Puigdemont amb la imprescindibilidad de tenir un Govern efectiu a Barcelona que governi", ha dit en una entrevista en Cadena Ser, a pesar que la portaveu de JxCat en el Parlament, Elsa Artadi, hagi rebutjat un càrrec simbòlic para Puigdemont i hagi recalcat que el candidat a la Presidència de la Generalitat és ell.





Preguntat per l'existència d'un pla dels independentistes de crear aquestes dues presidències combinades, Tardà ha afirmat que la idea d'una Presidència simbòlica "té una gran càrrega de legitimitat" en un context en el qual la "anomalia" ha estat "una constant" en la història de Catalunya.





Per a ell, "ara" cal "construir" la República catalana "compaginant totes les adversitats".





"És imprescindible que existeixi un govern efectiu a Barcelona, la qual cosa no significa que no hàgim d'assumir la complexitat de la nostra història", ha ressaltat, en referència al fet que el candidat a la investidura es trobi fugit a Brussel·les.