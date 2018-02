Santamaría a ERC: "Tant costa sacrificar un català?

La vicepresidenta del Govern central, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reclamat aquest dimecres a ERC que doni els passos perquè a Catalunya hi hagi un Govern "efectiu" que respecti la llei i torni la convivència.





De fet, ha preguntat a aquesta formació si tant "costa sacrificar un català", en al·lusió a l'expresident Carles Puigdemont.





D'aquesta manera ha respost en la sessió de control al Govern al Congrés al portaveu d'ERC, Joan Tardà, que ha sol·licitat a l'Executiu de Mariano Rajoy que abandonin la "via de l'autoritarisme" i "restitueixin les institucions d'autogovern" a Catalunya.





En aquest sentit, Tardà ha demanat al Govern del PP que "assumeixi la necessitat d'establir un diàleg entre els dos governs".





"Han d'assumir que en les societats avançades els problemes polítics es resolen políticament", ha emfatitzat.





En la rèplica, Sáenz de Santamaría ha dit que ja s'està davant els escenaris que s'obren sinó els que "es tanquen" i ha recalcat que ara hi ha una "responsabilitat" d'ERC i d'altres partits perquè hi hagi "un Govern efectiu" a Catalunya que "pugui preocupar-se" per tots els ciutadans i "no només per un català".





"¿Tant costa sacrificar un català quan han sacrificat les seves empreses, als seus serveis públics ia la seva llibertat?", Ha exclamat, per criticar després que els dirigents independentistes no diguin el mateix en públic que en privat quan després es coneix la "veritable realitat del que pensa ".