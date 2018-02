Iceta augura una investidura legal i un "premi de consolació" simbòlic per a Puigdemont

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha augurat aquest dimecres que a Catalunya s'acabarà investint un president seguint les vies legals i que els independentistes li donaran un "premi de consolació" simbòlic a Carles Puigdemont (JxCat).





"Crec que intentaran escenificar algun tipus de premi de consolació per Puigdemont que només serà real en el seu propi cap", ha destacat en una entrevista de TVE.





Ha afegit que "potser el primer dia li muntaran una cerimònia molt simbòlica, però anirà perdent importància" a mesura que passin els dies perquè l'únic president legítim serà el que investeixi al Parlament.





Iceta ha instat els independentistes a actuar sobre la base del principi de realitat i proposar a un altre candidat que pugui ser investit, i ha atribuït la situació de bloqueig actual "l'obstinació" de Puigdemont a ser president.





"L'escapada no és una bona actuació política i, tard o d'hora, en el món independentista seran majoria els que diguin que no pot haver-hi una investidura inviable" com la de Puigdemont.





Preguntat per si la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, hauria de presentar-se com a candidata a la investidura, Iceta ha dit que entén que no ho faci perquè no pot contrarestar la majoria independentista, si bé ha apuntat que hauria d'estar tenint més iniciativa política com guanyadora de les eleccions.





PRESÓ DE JORDI SÀNCHEZ





Sobre la decisió de mantenir l'exlíder de l'ANC i diputat de JxCat Jordi Sànchez a la presó, Iceta ha apel·lat al respecte per les actuacions judicials, i ha assenyalat que es tracta d'una mesura "molt dura i, per tant, el jutge ha de estar molt segur que no hi ha alternatives millors".





Preguntat per les declaracions de Sànchez afirmant que havia rebut missatges del Govern central abans de l'1-O, Iceta ha assenyalat que és normal que l'executiu mantingui línies obertes de diàleg però que això no pot servir "de pal·liatiu ni excusa" per no complir la llei.