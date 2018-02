Abertis no veu ús polític d'Hispasat a la batalla d'opes

Abertis no creu que el Govern central estigui donant "cap tipus d'ús polític" a la venda d'Hispasat per influir en la batalla d'OPA oberta per ACS i Atlantia per fer-se amb el control del grup de concessions.





Així ho va assegurar el nou primer executiu de la companyia, José Aljaro, que va indicar que estan treballant amb el Ministeri d'Energia per remetre tota la informació addicional que han demanat per poder autoritzar l'operació de venda d'Hispasat que Abertis negocia amb REE.





"Estem parlant d'un Ministeri on treballen professionals i no dubtem que el ministre actua de bona fe", ha indicat Aljaro en referència al titular d'Energia, Álvaro Nadal.





En aquesta línia, el director general d'Abertis ha assegurat que el grup va començar els contactes amb REE tendents a la venda d'Hispasat fa un any, al gener de 2017, mesos abans que s'iniciés la batalla d'opes.





Així mateix, va ratificar que el grup de concessions vol vendre l'operador de satèl·lits, atès que no és estratègic per a la companyia, que pretén centrar-se i quedar-se només amb el negoci d'autopistes.