Els lletrats coincideixen que el compte enrere no ha començat però discrepen en la via de desbloqueig

Reunió de la Mesa del Parlament





Els lletrats del Parlament coincideixen que el compte enrere de dos mesos per aconseguir una investidura no s'ha activat encara, però discrepen en les vies que s'han d'obrir per desbloquejar la situació.





Segons fonts parlamentàries, aquestes discrepàncies poden fer que l'informe final no sigui unànime, tot i que els lletrats estan treballant en les últimes hores per trobar punts de trobada.





Alguns dels juristes, com el lletrat major, Antonio Bayona, són partidaris de plasmar en l'informe vies de desbloqueig per orientar el president de la cambra, Roger Torrent, al calendari a seguir en les pròximes setmanes.





Precisament entre les vies apuntades es trasllada a Torrent la responsabilitat de desbloquejar la situació, per exemple, obrint una nova ronda de contactes amb els grups per proposar un altre candidat que no sigui Carles Puigdemont (JxCat) o comunicant al ple que no hi ha un altre candidat possible per activar així el compte enrere.





Una altra de les opcions és esperar que el Tribunal Constitucional (TC) resolgui les al·legacions presentades pel Parlament en relació a la investidura de Puigdemont, un termini que es preveu que es dilati encara diverses setmanes.





En el que sí coincideixen tots els lletrats és que el ple d'investidura que es va posposar la setmana passada no es pot donar per fallit i que, per tant, no estan corrent els terminis establerts per llei.





Els lletrats han analitzat en profunditat el reglament del Parlament i la llei catalana de Presidència, l'article 4.6 estableix que "si transcorreguts dos mesos des de la primera votació d'investidura, cap candidat ha estat elegit, la legislatura resta dissolta automàticament".





Defensen que no hi ha hagut primera votació, ja que el ple ajornat no va arribar a celebrar-se, i que, per tant, no han començat a computar els dos mesos de compte enrere que estableix la llei.





Aquesta consideració la tenen plasmada en un primer esborrany d'informe des del passat divendres, i des de llavors han redoblat les seves trobades per acabar de plasmar en el document vies de desbloqueig.





Hi ha lletrats que defensen que no cal traslladar a Torrent tota la responsabilitat del calendari i volen que les vies de desbloqueig que s'assenyalin no es dirigeixin explícitament al president de la cambra.





Les indicacions dels lletrats no són vinculants, però tindran molt valor per establir un calendari d'investidura i saber si les eleccions estan a l'horitzó de dos mesos.