Lloveras renuncia a la Presidència de l'AMI

La presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras (PDeCAT), ha renunciat aquest dimecres a liderar l'entitat, i la substitueix de manera interina el vicepresident primer i alcalde de l'Ametlla de Mar (Tarragona), Jordi Gaseni (ERC).





En declaracions després de comunicar la seva decisió a l'executiva de l'AMI, ha recordat que al gener va anunciar que no tornaria a presentar-se a les municipals de 2019, i veu raonable centrar-se en l'alcaldia a la recta final de la seva carrera política i deixar la Presidència de l'entitat sobiranista a algú que pugui dedicar-se "al 100%".





Lloveras, que havia substituït en el càrrec Carles Puigdemont quan aquest va passar de ser alcalde de Girona a president de la Generalitat, ha explicat que properament es convocarà de forma urgent una assemblea de l'entitat en què s'elegirà el nou president; previsiblement, el dijous 15 de març.





"AL FINAL DE LA MEVA CARRERA"





"Sóc al final de la meva carrera política i el que vull és centrar-me en la meva feina a l'Ajuntament, que és una població important de 67.000 habitants. Fa set anys, em resta un -de alcaldessa-, i em vull dedicar plenament ha aquesta activitat ", ha resumit.





Lloveras ha explicat que "per poder donar un bon servei a l'entitat i no ser un destorb", considera que el més apropiat és donar les regnes a una altra persona que doni continuïtat al projecte i es dediqui en plenitud a liderar-lo.





Ha afegit que va tenir una activitat laboral "important" abans d'aterrar a la política i que sempre ha defensat la limitació de mandats a dues legislatures: hi haurà complert els dos mandats al maig de 2019, i per això ha optat per tornar a la seva activitat professional quan acabi el seu paper com a alcaldessa.





TRIBUNAL SUPREM





Lloveras ha desvinculat la seva renúncia a l'AMI d'estar citada a declarar el 20 de febrer pel Tribunal Suprem per la causa que investiga el procés independentista i que instrueix el jutge Pablo Llarena.





L'alcaldessa ha defensat que compareixerà amb total transparència perquè considera que no tenen res a amagar, i ha defensat que la seva actuació sempre ha estat legal: "Jo ni tan sols passo el semàfor en vermell. Estic molt tranquil·la. Tot el que he fet el fet convençuda que estava fent el correcte i res delictiu".