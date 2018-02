Reynés pren les regnes de Gas Natural Fenosa amb "un cert estil personal"

El nou president executiu de Gas Natural Fenosa, Francisco Reynés, ha assegurat que pren les regnes de la companyia amb l'objectiu d'aportar "un cert estil personal" i ha anunciat que l'energètica presentarà el seu proper pla estratègic al llarg del primer semestre de l' any, coincidint amb la celebració de la Junta General d'accionistes del grup.





En la seva primera roda de premsa al capdavant de la companyia per donar compte dels resultats del grup corresponents a l'exercici 2017, Reynés va traslladar un missatge de "confiança" en una empresa que ja coneix del seu anterior pas com a director general de Recursos a 2006, i va apostar per "una transformació raonable".





Respecte al nou full de ruta de l'energètica, Reynés tan sols apunta que la companyia porta mesos analitzant els avantatges competitius en els mercats en què opera i va mostrar el seu desig de "poder ajudar a tot el que s'ha fet amb una certa aportació d'estil personal".





El directiu, que ha subratllat que torna "amb molta il·lusió" a Gas Natural Fenosa, destaca que el grup en aquests darrers anys ha estat capaç de fer "un camí sòlida" en un sector "molt resilient, tot i que pot semblar molt convuls".