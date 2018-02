Rafa Nadal confirma la seva participació al torneig de Queen's

El darrer cop que Rafa Nadal va participar al torneig de Queen's va ser al 2015.





El tennista espanyol Rafa Nadal ha confirmat la seva participació en el pròxim torneig de Queen's, puntuable per a l'ATP i avantsala de Wimbledon, tercer Grand Slam de l'any, segons han indicat els organitzadors de la cita que es disputarà del 18 al 24 de juny.





D'aquesta manera, l'actual número 1 del món tornarà a participar en aquest prestigiós torneig sobre herba on va estar per darrera vegada el 2015, caient en la seva estrena davant l'ucraïnès Alexandr Dolgopolov i que va conquistar el 2008 davant el serbi Novak Djokovic, any en el qual va aconseguir Roland Garros i Wimbledon també.





"Estic molt emocionat de comunicar que estarè a Queen's el 2018. Serà el desè aniversari de la meva victòria el 2008, que és un gran record, guanyant allà i tres setmanes després guanyant Wimbledon. Va ser un any inoblidable i estic molt emocionat de tornar a jugar de nou", ha assenyalat Nadal en declaracions facilitades pels organitzadors.





D'aquesta manera, el jugador de Manacor s'uniria en el quadre individual a l'escocès Andy Murray, operat a l'inici de l'any del maluc i que té previst tornar a les pistes gairebé un any després en aquest torneig londinenc.





"Estem encantats que Rafa planegi tornar el 2018. La seva ratxa de fa deu anys, quan va guanyar Roland Garros, Queen's i Wimbledon, mai s'oblidarà. Veure'l de tornada pel cap alt del rànquing mundial una dècada més tard és un testimoniatge de la seva grandesa i desig d'aconseguir encara fins i tot més", ha apuntat per la seva banda Stephen Farrow, director del torneig.