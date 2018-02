El Constitucional admet a tràmit el recurs del Parlament contra el 155

És el segon recurs sobre el 155 que admet a tràmit.





El Ple del Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs presentat per la Mesa del Parlament contra l'aplicació de l'article 155 de la Carta Magna que va dissoldre el Govern de la Generalitat presidit per Carles Puigdemont i va convocar eleccions autonòmiques.





En la seva resolució, l'Alt Tribunal acorda donar trasllat de la demanda al Congrés dels Diputats, al Senat i al Govern, així com a la Generalitat de Catalunya, sobre aquesta admissió a tràmit i disposaran de 15 dies per personar-se en el procés i formular les al·legacions que considerin convenients.

Així mateix, el Constitucional deixa en suspens el termini de personació i formulació d'al·legacions per a la Generalitat "per tal d'evitar un conflicte en la defensa dels interessos de l'Estat i de la Comunitat Autònoma de Catalunya".

L'esmentat termini quedarà suspès durant el temps en què, en virtut de les mesures aprovades el 27 d'octubre, el Consell de Ministres exerceixi les funcions i competències que corresponen al Govern català.

Aquest és el segon recurs contra l'aplicació de l'article 155 que el Tribunal Constitucional admet a tràmit.





El primer va ser el que van presentar al desembre Units Podem i En Comú i l'Alt Tribunal va decidir estudiar-el passat 10 de gener.

La mera admissió del recurs no comporta suspensió alguna de les mesures acordades per l'Executiu de Mariano Rajoy, ja que la pèrdua de vigència dels assumptes que arriben al tribunal de garanties només es produeix de forma automàtica quan el recurs és presentat pel govern Espanyol , cosa que no passa en cap dels casos que versen sobre l'article 155.