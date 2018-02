Luis Goytisolo confia que es mantingui l'afició per la lectura

Goytisolo reinvindica l'hàbit de la lectura.





L'escriptor barceloní Juan Goytisolo ha manifestat en la presentació de la reedició del seu debut narratiu fa 60 anys 'Els afores' (Anagrama) - Premi Biblioteca Breu 1958-: "Espero que segueixi existint una afició als llibres i que no acabi".

Goytisolo ha explicat que al segle passat es deia que el cinema anava a acabar amb la novel·la, i no ha estat així, sinó que més aviat "abans es va a acabar el cinema", de manera que ha desitjat que hi hagi una perllongada afició a la lectura.

Ha descrit aquesta novel·la de debut com un assaig de la seva narrativa i un inici del camí, i ha dit que la seva vocació era construir un conjunt de nou capítols, amb una idea global que fes que "el lector fos part del producte final".

Dels nou capítols que es va plantejar inicialment, van ser set els publicats, ja que un no li va agradar com li va quedar i un altre, 'Claudia', el va publicar Destinació a part, ha detallat.

RECEPCIÓ DESIGUAL





Ha dit que en aquella època la recepció de la novel·la va ser desigual encara que en general bona, i malgrat que molts insistien que era una novel·la social, ell "mai" va tenir aquesta idea.

"Em semblava una obra sobrepassada. No sabia el que buscava, el que buscava, ho vaig comprendre amb 'Antagonía'" -integrada per quatre volums-, ha dit sobre aquesta novel·la protagonitzada per personatges aparentment inconnexos, però units per espai i temps.

'Antagonía'





Ha recordat la "confusió" que es va generar al principi, ja que molts van pensar que era un llibre de relats i no una novel·la, i ha afegit que a 'Antangonía' va trobar més el seu propi estil.

"És una obra que he marginat en la mesura que inicialment no em va satisfer del tot", ha confessat l'autor, que volia que la novel·la fos una composició, amb aportacions del lector.

Ha dit que no sabia que anava a trigar 17 anys a il·luminar al complet 'Antagonía', i tot i que era partidari de publicar les quart parts en un sol llibre, es van publicar segons es van anar escrivint, el que va crear confusió sobre si eren relats: " és una sola novel·la ".

"NENS DE CURA"





Després rellegir el seu text de debut, 'Els afores', per a la reedició, ha destacat la sobrietat de les seves pàgines, "alienes al pas del temps", i el descobriment del paper del subconscient i de temes dels que no havia estat conscient escriure.

"Em va cridar l'atenció dels nens que surten en tota la novel·la", ha destacat, dient que sempre són nens de molt de compte, potser per uns pensaments més perversos del que ell era conscient aleshores.

Sobre aquests nens, majoritàriament dolents, ha recordat nens de la seva infància que li molestaven i que destruïen nius d'orenetes, tot i que ha rememorat que ell també havia entrat en alguna casa deshabitada i s'havia enfrontat a algun llebrer: "Potser en el llibre carregava tintes amb aquests nens tan estranys ".