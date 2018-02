Arrimadas ironitza sobre la investidura simbòlica de Puigdemont: "Pot ser en Eurodisney"

Arrimadas advoca per una investidura al Parlament.





La líder Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat que investir el candidat de JxCat, Carles Puigdemont, de forma simbòlica des de Bèlgica "pot ser en Eurodisney", però que en el món real s'investeix als presidents al Parlament.

En declaracions als mitjans a Cerdanyola del Vallès, s'ha referit així a la possibilitat que Puigdemont sigui investit des de Brussel·les i lideri a un doble Govern distribuït entre Bèlgica i Catalunya.

Arrimadas ha ironitzat sobre que a Puigdemont "els seus ho poden investir a Brussel·les o Eurodisney príncep o rei, però en el món real el president serà investit al Parlament", complint la normativa i les resolucions judicials.

La líder taronja ha assegurat que no "es posarà al Parlament a disposició d'un fugitiu de la justícia" i ha afegit que la ciutadania no es mereix una Cambra catalana que estigui pensada per complir els seus desitjos.





PROHIBIR INDULTS PER REBEL.LIÓ





Ha aplaudit la proposta del PP de prohibir els indults per rebel·lió i sedició, tot i que ha demanat que "també s'incloguin els de corrupció", un aspecte que ni populars ni socialistes han volgut implementar i que han abusat d'aquesta figura, ha dit.

JORDI SÀNCHEZ





Arrimadas ha expressat el seu respecte a les investigacions judicials, després que aquest dimecres s'hagin fet públiques les declaracions del diputat d'JxCat i expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, davant del jutge Llarena, tot i que ha recordat que Cs va avisar durant mesos que l'1 -O era il·legal i que no es podien donar dades privades dels catalans.

"S'han saltat les lleis, però respectem el curs de les investigacions judicials", ha finalitzat la diputada.