ERC i la CUP es desmarquen de la proposta de JxCat per investir Puigdemont

ERC vol arribar a un acord viable.





ERC veu complicat materialitzar la proposta de JxCat de reformar la Llei de Presidència de la Generalitat i del Govern per facilitar la investidura d'Carles Puigdemont.





Els republicans sostenen que és una via que "difícilment" pot ser viable i efectiva, si bé s'obren a explorar totes les vies per desencallar la situació.

Així ho han indicat fonts republicanes després de conèixer-se que JxCat planteja canviar la llei per introduir modificacions que permetin una investidura a distància de Puigdemont i la creació de nous òrgans de govern a Brussel·les.





Per la seva banda, des de la CUP ha admès estar oberts a investir un altre candidat independentista com a president d ela Generalitat "si no pot ser Puigdemont". Així ho ha manifestat la portaveu del Secretariat Nacional de la formació, Núria Gibert.





Gibert ha destacat que "això no va de persones", si bé ha exalçat el que Puigdemont ha fet a favor del procés independentista, i ha advocat per legitimar-lo.





"Però això no va d'una persona; va de milions de persones que volen unes noves institucions, i això passa per tenir alternatives en qualsevol moment", ha dit.





UN ACORD VIABLE

ERC reclama que es pugui arribar a un "bon acord" que sigui viable i efectiu per formar un nou Govern i acabar com més aviat amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, cosa que no s'aconseguiria amb la proposta de reformar la Llei de Presidència .

Segons assenyalen fonts republicanes, aquesta reforma plantejada per JxCat seria immediatament impugnada davant el Tribunal Constitucional i tampoc comptaria amb l'aval dels juristes del Parlament.

Per això, ERC no creu que aquesta sigui una via que permeti formar un nou Govern efectiu com més aviat "que acabi amb el 155 i començar a faci polítiques republicanes en benefici dels ciutadans".

Ara bé, els republicans estan oberts a estudiar qualsevol proposta que vagi en la línia de desencallar la investidura i, al mateix temps, respectar la legitimitat de Carles Puigdemont: el que es reclama des d'ERC --insisten les esmentades fonts-- és que les propostes siguin viables i efectives.

INVESTIDURA EL DIA 18





A ERC no li consta la proposta de Carles Puigdemont publicada per diversos mitjans de celebrar una investidura el dia 18 a Brussel·les i intentar una altra posterior al Parlament al cap de diversos dies.

La data seria propera a la declaració davant del jutge el dia 19 de febrer de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, pel referèndum de l'1-O, i el fet d'abordar la investidura un dia abans genera dubtes a les files republicanes.

El grup celebra que JxCat estigui fent en els últims dies tantes propostes per encarar la investidura, tot i que assenyala que està coneixent algunes d'elles a través dels mitjans de comunicació.

Malgrat aquestes disfuncions comunicatives, confia a poder arribar a un pacte com més aviat millor, tot i que prioritza el contingut al calendari: "No cal posar dates, sinó que l'important és arribar amb un bon acord".

Des d'ERC defensen la legitimitat de Puigdemont i no posaran impediments a reconèixer la seva figura de la manera que sigui, si bé reclamen que això s'ha de combinar amb una investidura efectiva al Parlament.