Policies i guàrdies civils reclamen que Zoido expliqui la proposta d'equiparació salarial

Zoido sosté que hi haurà acord.





Sindicats de la Policia i associacions de la Guàrdia Civil han emès un comunicat en el qual "desmenteixen" al ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, a qui reclamen que presenti a la taula de negociació per a l'equiparació salarial amb policies autonòmiques les dades sobre composició de plantilles, escales, funcions o complements salarials.

Zoido s'ha mostrat convençut que hi haurà acord amb els sindicats i associacions de la Policia i la Guàrdia Civil per aconseguir l'equiparació policial i ha demanat a Ciutadans que deixi la "pancarta" i actuï en aquest tema amb "rigor" com, si opinió, fa seu Departament.

Els sindicats recorden que el 2 de febrer van celebrar l'última reunió i que, "per a sorpresa de tots", les direccions generals se segueixen negant a facilitar les esmentades dades, dient ara que s'ha de sol·licitar per escrit.





"Des d'Interior ens han demanat col·laboració però difícilment podem col·laborar si no se'ns faciliten les eines per a això", assenyalen.

Les organitzacions sindicals rebutgen que se'ls utilitzi per a un "paperot" i es mostren "atònites" després que Zoido assenyalés, a preguntes de Ciutadans al Congrés, que Interior analitza amb "rigor les xifres" per a l'equiparació que ja estudien a la taula de negociació "amb sindicats i totes les associacions de la Guàrdia Civil".

"La realitat és que el director general de la Guàrdia Civil, en l'última reunió sobre equiparació, va eludir utilitzar aquest terme d'equiparació salarial i va utilitzar el d'increment salarial important, i la veritat és que cada vegada que parla un responsable d'Interior contradiu el que ha dit l'altre anteriorment ", denuncien.

Associacions i sindicats reiteren que no es conformaran amb "engrunes" i que es mantindran ferms en la reclamació d'una partida de 1.500 milions d'euros a repartir en tres anys.