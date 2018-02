El Fons de Solidaritat de l'aigua d'Agbar rep el premi "Els Excel·lents de l'Any"

Àngel Simon, president d'AGBAR, ha recollit el premi.





El Fons de Solidaritat de l'aigua de l'àrea metropolitana de Barcelona, ha estat un dels cinc projectes distingits a nivell nacional amb el premi "Els Excel·lents de l'Any" que atorga per primera vegada l'Associació per l'Excel·lència dels Serveis Públics (AESP).





Aquesta entitat pretén reconèixer aquelles iniciatives o processos que suposen un pas endavant cap a l'excel·lència en la gestió dels serveis públics.

Per a Ramón Tamames, catedràtic d'Economia i president de l'Associació, "hem de ser exigents amb els nostres serveis públics, fonamentals per a l'avenç de la nostra societat.





Aquests premis neixen amb l'objectiu d'assenyalar el camí cap a l'excel·lència dels serveis públics entesa aquesta com a defensa dels ciutadans, els treballadors dels serveis i el medi ambient ".

El Fons de Solidaritat de l'aigua garanteix el subministrament d'aigua a les famílies vulnerables de 21 de 23 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.





FONS SOCIAL





A dia d'avui, 19.000 famílies s'han pogut acollir a aquest fons social impulsat de forma pionera a 2012 per Aigües de Barcelona en el context de l'Empresa Metropolitana de Gestió de l'Cicle Integral de l'Aigua, empresa mixta compartida amb les administracions locals metropolitanes de Barcelona.





L'exministre de Justícia i vicepresident de la AESP, Francisco Caamaño, ha estat l'encarregat de lliurar el guardó a Àngel Simon, president executiu d'AGBAR, en un acte que ha tingut lloc al Palau de Linares de Madrid.

Caamaño ha destacat que "aquesta iniciativa gestionada en col·laboració amb els serveis socials municipals dels ajuntaments de l'àrea metropolitana de Barcelona contribueix a un millor benestar dels col·lectius vulnerables sobretot després de l'arribada de la crisi".

Àngel Simon, president executiu d'Agbar, ha destacat que "per a nosaltres, talent, innovació i esforç són claus per dur a terme un servei de forma excel·lent. Aquest premi suposa un reconeixement a la feina feta així com una empenta i motivació per a la millora contínua ".

LA RESTA DE PREMIATS

El jurat de l'Associació per l'Excel·lència dels Serveis Públics ha volgut assenyalar altres quatre iniciatives relacionades amb els serveis públics perquè es constitueixin en referents en aspectes, socials, mediambientals, tecnològics i de gestió.

Així s'ha reconegut a l'Empresa Metropolitana de Transport (EMT) de la ciutat de Madrid per la seva aposta pel transport públic sostenible, implantant una tecnologia elèctrica en la seva flota d'autobusos que la situen entre les menys contaminants del món.

L'Associació també ha reconegut la creació del primer laboratori d'economia circular d'Europa: TheCircularLab.





En l'àmbit laboral s'ha premiat al Canal d'Isabel II i al seu Comitè d'Empresa, per garantir els drets dels treballadors iniciant la recuperació de les condicions laborals prèvies a la creació de la societat anònima.

I, en l'àmbit de la gestió, l'Associació per l'Excel·lència dels Serveis Públics ha atorgat el premi a l'Hospital Universitari de la Ribera, a Alzira (València), per implantar i desenvolupar durant 18 anys un model de gestió de la sanitat pública innovador.