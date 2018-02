ANC i Òmnium van gastar 1,5 milions en un mes per al referèndum del 1-O

Segons recull un informe de la Guàrdia Civil.





Les associacions civils independentistes Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural van desemborsar en el mes anterior a la celebració del referèndum de l'1-O -concretament entre el 7 de setembre i l'11 d'octubre passats- 1,5 milions d'euros en diferents despeses .





Entre ells cartelleria, publicitat, informàtica i autobusos, que podrien tenir relació directa amb la celebració de la consulta il·legal.

Així ho assenyala un informe realitzat per la Guàrdia Civil a instàncies de la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela que aquesta va posar a disposició del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga la causa de l'Procés.

BRAÇ CIVIL DE L'AIXECAMENT





L'informe, de 52 pàgines, incideix que el paper d'Òmnium i ANC era el de posar a disposició de la causa independentista, a través de mobilitzacions, concentracions o manifestacions, "una força intimidatòria suficient que actués com un braç civil de l'aixecament afavorit per les autoritats del Govern i dels diputats independentistes ".

Per això no només mobilitzaven a la seva massa social a través de xarxes socials, sinó que donava suport logísticament moltes d'aquestes concentracions. Així, ia través dels seus comptes bancaris, els agents han pogut determinar que durant el període abans assenyalat -un mes abans de l'1-O- l'ANC es va gastar en autobusos mica més de 300.000 euros, en impremtes i copisteries gairebé 69.500 euros, en empreses de publicitat a prop de 560.000 euros entre les dues associacions o en logística per a esdeveniments al voltant de 177.000 euros.