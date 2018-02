Podemos proposa baixar a 16 anys l'edat mínima per votar

Podemos abordarà amb Cs la reforma electoral.





Podemos vol rebaixar l'edat mínima per votar dels actuals 18 anys a 16, i obligar els partits a fer llistes electorals 'cremallera'.





Així li ho traslladarà aquest dijous a Ciutadans en la reunió que mantindran al Congrés per impulsar la reforma del sistema electoral, que tots dos partits defensen.

L'eix de la reforma consisteix a canviar la fórmula de repartiment d'escons en funció dels vots, substituint l'actual llei d'Hondt per l'anomenat mètode Sainte-Laguë.

El seu objectiu és fer efectiu "el principi que tots els vots han de valer el mateix" -'una persona, un voto'-.





Per aconseguir-ho, la formació creu que, en lloc d'apostar pel canvi del nombre de diputats que es trien per província, és més efectiu modificar la fórmula que s'utilitza per repartir els escons.

CIUTADANS, EL MÉS BENEFICIAT





El mètode Sant Lague, que s'aplica en països com Alemanya, Suècia o Dinamarca, és una fórmula matemàtica que ofereix un càlcul de quocients diferent de la Llei D'Hont a l'hora d'assignar escons en funció dels vots obtingut en cada circumscripció.

Segons els càlculs fets pel partit morat, si els vots de les últimes eleccions de juny de 2016 s'haguessin repartit amb aquest sistema, el PP baixaria de 137-122 escons; el PSOE només perdria un (passaria de 85 a 84); Unidos Podemos pujaria de 71 a 77; Ciutadans, de 32 a 44; ERC es quedaria igual, amb 9; el PDeCAT, perdria un (de 8 a 7); de la mateixa manera que el PNB (baixaria de 5 a 4).

És a dir, el partit taronja seria el més beneficiat, en augmentar la seva presència al Congrés en 12 escons, seguits del grup confederal que lidera Iglesias, que guanyaria sis seients a la cambra baixa. El que més perdria és el PP, en concret, 12 diputats.

SENSE REFORMAR LA CONSTITUCIÓ





Aquest canvi no implicaria una reforma de la Constitució, només la reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG) el que, segons Podemos, facilitaria la seva aprovació.

No obstant això, a més d'aquesta proposta per augmentar la proporcionalitat, Podemos vol aprofitar la possible reforma de la LOREG per promoure, entre altres coses, la igualtat entre homes i dones en les institucions, o l'accessibilitat del sistema polític.