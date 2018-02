Rècord de participació en el concurs literari 'Ficcions'

Hi han participat més de 3.500 alumnes.





La desena edició del concurs literari 'Ficcions' ha finalitzat el període de registre amb un total de 3.593 participants de 314 centres educatius.





Del total 2.424 alumnes són de Catalunya, 553 són de Valencia i 616 de les Illes Balears.





Aquestes xifres suposen un rècord absolut en la trajectòria del concurs, que en l'edició anterior va tancar

amb un total de 2.903 participants.





Les inscripcions per participar al certamen de creació literària, que es realitza a través de la pàgina web www.ficcions.cat, es van activar el passat 11 d'octubre i es van tancar el 6 de febrer a mitjanit, data en què també va finalitzar el lliurament del primer capítol.





Més de 1.400 grups han penjat el primer dels tres capítols que es demanen.





CREAR HISTÒRIES





El concurs "Ficcions, l'aventura de crear històries" està enfocat a #alumno de 14 a 18 anys que cursen 2n cicle d'ESO, Batxillerat o Cicles Formatius.





L'objectiu principal d'aquesta iniciativa, creada per AMIC, busca impulsar l'ús de la llengua catalana alhora que incentiva la creativitat i la imaginació dels joves.





Prenent 05:00 inicis de novel·la (Li deien Lola de Pilar Romera, Marina de Carlos Ruiz Zafón, un any i mig de Sílvia Soler, Joc de trons de George RR Martin i Camps de maduixes de Jordi Sierra i Fabra), els participants han d'escriure un relat dividit en tres capítols i penjar a través del web seguint el calendari de lliurament.





A partir del 23 de març, últim dia per lliurar l'última part del relat, un jurat format per persones vinculades al món literari i de l'educació s'encarregarà d'escollir els guanyadors i els finalistes.





El veredicte es farà públic en diversos actes arreu del territori de parla catalana, on es farà el lliurament de premis i diplomes i on podran assistir tant alumnes finalistes com familiars i professors.





Aquests actes seran a Menorca (8 de maig), Eivissa (10 de maig), València (15 de maig), Mallorca (17 de maig)

i Barcelona (23 de maig a La Pedrera). Els primers premis seran un iPhone o una Play Station per a cada membre del grup guanyador, també es lliuraran premis territorials per a les millors històries de cada zona i es premiarà els professors / es més motivadors / es de cada territori: Illes Balears, Valencia i Catalunya.