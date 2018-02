Puigdemont no tornarà a Catalunya per ser investit

Els partits independentistes no compten amb això.





Els escenaris que negocien JxCat, ERC i la CUP per a la investidura d'un president de la Generalitat no contemplen per ara el retorn efectiu a Catalunya del candidat de JxCat, Carles Puigdemont.

D'una banda s'ha estudiat reformar la Llei de la Presidència per investir Puigdemont a distància, el que reflecteix que no té intenció de comparèixer presencialment davant la Cambra.

D'altra banda s'explora una investidura de Puigdemont a Bèlgica a través d'una Assemblea d'electes, que després s'intentaria ratificar al Parlament sense la presència del candidat, el que també suposa que el candidat de JxCat no tornaria.

Sobre aquest segon escenari, un document intern de la CUP que s'ha conegut aquest dimecres afirma que Puigdemont fins i tot està disposat a que al Parlament sigui investit un candidat de JxCat que no sigui ell.

A més, la CUP aquest dimecres s'ha obert per primera vegada al fet que el candidat investit a Catalunya no sigui Puigdemont, i ERC estudiaria aquesta proposta si comptés amb l'aval de JxCat.

Fonts de JxCat admeten que no hi ha res tancat però albiren un acord proper, mentre que fonts d'ERC coincideixen que tot està obert però veuen el pacte més llunyà.

Pel que fa a la CUP, el mateix document intern exposa que consultarà a les seves bases qualsevol principi d'acord a què arribi amb la llista de Puigdemont i els republicans.

PRESIDENT LEGÍTIM





Els tres grups coincideixen que cal reconèixer a Puigdemont com el president legítim de la Generalitat per considerar que va ser cessat injustament i perquè després va liderar la llista sobiranista més votada en les eleccions.

El que han d'acordar és com donar-li aquesta legitimitat, ja que ERC ha advertit que, si no torna a Catalunya, tractar de investir a distància des de la Cambra obriria un altre contenciós amb el Tribunal Constitucional.

Per donar aquesta legitimitat a Puigdemont, un dels plantejaments de JxCat és portar una proposta de resolució al ple del Parlament -que no seria el de investidura- sobre "el reconeixement restitutiu del President Puigdemont".

JxCat reclama que el reconeixement de Puigdemont no sigui un acte merament simbòlic, sinó que pot exercir de president des del "exili", i fonts d'ERC exigeixen que la proposta que es posi sobre la taula sigui viable, efectiva i que no obri un nou conflicte amb l'Estat.