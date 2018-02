El sistema actual de pensions no és aplicable per als nascuts entre 1960 i 1975

Segons un estudi de la UAB.





Un estudi del Centre d'Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha advertit que el sistema actual de pensions no es podrà replicar en el futur per a la generació dels nascuts entre 1960 i 1975, que han definit com 'baby- boomers '.

El treball, que porta per títol 'El factor demogràfic en la sostenibilitat del sistema de pensions a Espanya', ha justificat que situacions com la caiguda de naixements, l'augment de l'esperança de vida i la jubilació futura dels 'baby-boomers' desafia "la sostenibilitat de pensions".





Això succeeix perquè disminueix la relació entre cotitzants i jubilats.

La investigació ha subratllat que "ni una poc probable recuperació exprés de la fecunditat ni un saldo migratori positiu" de fins a 250.000 persones cada any revertirien els efectes, precisant que la crescuda dels naixements no s'apreciaria fins abans del 2050, mentre que la immigració a mitjà i llarg termini no seria suficient.

L'estudi ha mostrat que una cinquena part de les tensions demogràfiques sobre el sistema es deuen a un augment de la longevitat de les persones, mentre que la resta és per la grandària de les generacions.

El document proposa modificar els paràmetres econòmics i així, la viabilitat demogràfica del sistema es modificaria com per exemple, augmentant el nivell de cotització del 23 al 24% del salari que reduiria entre 5 i 7 mesos l'edat de jubilació, així com una major ocupació entre els joves i la població major de 60 anys i l'equitat en les taxes de participació laboral d'homes i dones, que tindrien efectes positius a curt i mig termini.