Tallada la R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Puigcerdà (Girona) per una avaria

La circulació de trens de la línia R3 de Rodalies ha quedat interrompuda entre les estacions de Ribes de Freser i Puigcerdà (Girona) aquest dijous al matí per l'avaria d'un comboi a la Molina, segons ha informat l'operadora a través de Twitter.





La línia, que uneix l'àrea metropolitana de Barcelona amb la Tor de Carol (França) passant per Vic (Barcelona), ja va quedar interrompuda dilluns i dimarts a causa de la neu.





En aquesta ocasió no es va poder habilitar un servei alternatiu per carretera per l'estat de la N-260 a la Collada de Toses, tallada al trànsit també per la neu, però aquest dijous sí que s'ofereix transport per carretera entre Puigcerdà i Ribes de Freser .