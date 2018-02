Cooperació, integració i unilateralisme

Gairebé set dècades després de la Declaració Schuman, el concepte d'integració regional segueix sent interpretat de forma diferent a la Unió Europea, Estats Units i Amèrica Llatina. Mentre a la UE s'ha ensinistrat l'omnipotència de l'estat que va portar a dues guerres suïcides, a l'holocaust, i a la divisió injusta d'Europa, el recorregut cap a diversos experiments d'integració i cooperació regional ha estat més lent a les Amèriques. A la resta del món presenta una fira variada, que algun expert compara amb l'oferta multi-cinemes.





Llatinoamèrica ha ofert realitats i fracassos diversos a la formació d'ens d'integració, però sense arribar a traslladar la barrera de la construcció de la supranacionalitat. S'ha mantingut religiosament respectuosa amb els tabús de la sobirania nacional i la inviolabilitat territorial. "Fins aquí hem arribat", semblen dir com a cor unànime dirigents al poder o amb ànsies de tenir-lo.





Curiosament, un aspecte fonamental del teixit interior de la major part dels països de la gran família llatinoamericana és la causa principal de l'àrdua tasca de seguir el camí de la integració regional. La manca de la integració nacional ha estat un obstacle crucial per a l'ampliació regional. Un nombre tenaçment majoritari de països al sud de Rio Grande i Cayo Hueso segueixen amb uns índexs de pobresa alarmants. Però el pitjor no és això: la més pesada rèmora és la desigualtat, en uns índexs fins i tot superiors que a l'Àfrica i Àsia.





La variant de construcció nacional que es va assajar a l'Amèrica Llatina va ser la liberal, d'opció, "francesa", d'obertura a la immigració. No es va triar la suïcida variant ètnica, "primordial", "alemanya". Però en procedir a la diària vespertina votació que va assenyalar Ernest Renan a "Què és una nació?", El resultat és freqüentment negatiu: una majoria de molts països preferirien viure en un altre. No palpen que l'estat-nació plasmat pels pròcers i els seus successors els pertany. Es consideren expulsats, marginats, discriminats. D'aquest èxode es beneficia sempre Estats Units, mal que li pesi a Trump.





És molt difícil, per tant, que un país sense cohesió nacional opti per empitjorar-amb els experiments d'integració regional.





Els dirigents necessiten reforçar el control interior, s'afanyen en els intents de re-elecció i llancen temors cap als seus veïns. Cap president com cal està disposat a saltar sense xarxa al buit de la supranacionalitat. I sense un Jean Monnet que els hagi convençut del seu error, la història es repeteix. Mercosur i la Comunitat Andina llangueixen.





ESTATS UNITS





Per la seva banda, els Estats Units amb prou feines ha explorat el terreny de la cooperació econòmica en aliances febles amb els seus veïns. Però la sique política sempre està sota l'amenaça de la supremacia dels ens centrals que no permeten el seu menyscabament, reduint el seu paper en el multilateralisme prudent, optant per la unilateralitat fragant. Així s'explica la impossibilitat d'adhesió al Tribunal de Justícia Internacional. La possibilitat de demandes i càstigs contra soldats nord-americans per excessos comesos en les accions internacionals de pacificació és un malson que mai abandona els dirigents nord-americans.





Aquesta actitud tradicional ha arribat al paroxisme amb l'arribada al poder del president Trump amb el seu lema de "America, first!". S'ha enderrocat el feble bastida d'alguns projectes d'acords comercials (Pacífic, ara deixat en mans de la Xina), es repeteix mentalment el fracàs de la Zona de Lliure Comerç de les Amèriques (ara reduïda a unes cims trianuals), que hauria glorificat la ampliació de NAFTA. Es presumeix d'haver donat el cop de gràcia al Partenariat de Comerç i Inversions amb Europa (TTIP). L'OTAN ha estat qüestionada.





S'ha celebrat el Brexit com a aperitiu d'altres desercions que suïcidament s'aplaudirien a Washington en una curiosa resurrecció del lema pel qual "el que és dolent per a Europa és bo per a Amèrica".





Mentrestant, Europa ha seguit mostrant el seu model d'integració regional al món, però recentment s'ha vist tenallada pel retorn de vells mals que amenacen seriosament el progrés a una efectiva Unió: neonacionalisme, immigració descontrolada, crisi econòmica. Un lideratge indecís no ha anat més enllà de l'oferiment d'esquemes innovadors de l'arquitectura institucional, explorada pel president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker.





Si tingués sort, podria arribar al nivell de decisió del mateix Jean Monnet o Jacques Delors, però ha de lluitar amb els frens de seguretat aplicats per protagonistes del Consell, cadascun competint en protegir el seu pati particular.





Si abans les renúncies a una supranacionalitat efectiva venien de Londres, ara la resistència "nacional" s'ha apoderat dels governs de l'aliança de Visegrád, composta per Polònia, Hongria, República Txeca i Eslovàquia. Sense que els seus arguments es puguin interpretar com nostàlgia pels vells temps en què estaven sotmesos a la disciplina de Moscou, ara exigeixen una menor disciplina dels centres de decisió comunitaris i presenten una oposició notable a l'aprofundiment de l'autoritat de Brussel·les.





Aquest panorama dispar es ve reforçat pel feble progrés de la cooperació internacional a la resta del planeta, més enllà de les aliances ad hoc en el terreny militar, sota el guió de l'unilateralisme. Xina i Rússia lideren les seves particulars variants de "--- first", i tots temen els impredictibles llançaments balístics nord-coreans. El món de Jean Monnet era més segur.