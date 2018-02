Els partits del Procés tenen un candidat que no és Puigdemont

Els dies van passant i les negociacions per arribar a un pacte d'investidura on pugui elegir el President la Generalitat i després aquest formi el govern que torni la "normalitat" institucional a Catalunya, hauria de ser la prioritat dels grups polítics que tenen més opcions per aconseguir-ho. Això hauria de ser, la realitat és ben diferent.





Els personalismes, que en el fons amaguen un interès per assegurés privilegis, sous, i notorietat, no deixen avançar les negociacions. Situació que és realment surrealista i injusta. Pot un poble sacrificar-se per una sola persona ?. Així ho entén el diví Puigdemont que fins a l'últim minut seguirà pressionant per aconseguir el seu objectiu que no serà possible.





Se sol dir que les aparences enganyen i en política molt més. La posada en escena és fonamental per seguir despertant l'interès de la ciutadania, o almenys una bona part d'ella. No s'explica el que realment està passant. S'enganya amb nocturnitat, traïdoria i sense cap rubor.





Les coses que realment estan succeint, només són conegudes pels negociadors. En moltes ocasions, ni la majoria dels dirigents dels partits implicats són coneixedors del que es cou a les "cuines". S'assabenten pels mitjans de comunicació, que solen ser utilitzats, també, per enviar missatgets entre les parts, si les coses no van com esperaven. Això sí, els periodistes tenen la culpa de les filtracions i les "mentides" que publiquen en els seus respectius mitjans de comunicació, seran endevins ?. Hi ha a qui tirar-li la culpa, menys als veritables delators.





Quines novetats hi ha de la investidura del desitjat -per esgotament - president de Catalunya ?. A part de la insistència de Puigdemont per ser l'elegit, que no ho serà, la situació va canviant. ERC no està disposada a que la justícia imputi a més personal seu. La CUP, aposta ja per un altre possible candidat que no sigui el fugit a Brussel·les i el PDeCat, està fins la barretina dels deliris de Puigdemont que pretén ser president a distància per seguir cobrant un sou que li pagui el casoplón de 500 metres, cotxe oficial, escorta i despeses de representació. Això sí, el seu sacrifici és per Catalunya, què a ningú li quedi cap dubte.





Els pocs dies que falten per al dia D -sense que els juristes del Parlament s'hagin pronunciat encara sobre la qüestió- i després del que el president del Parlament, Roger Torrent hagi visitat al seu cap Junqueras, a la presó, per conèixer personalment el seu opinió de la situació, el més lògic, si és que tot això té sentit, és que finalment proposin a un altre candidat. Unes noves eleccions, ara, seria com jugar a la loteria. El pati de la incertesa no està per jugar-se-a un sol nombre pel que pugui passar. Buscaran una fórmula, sense Puigdemont de president, però que li garanteixi les cols de Brussel·les, les seves cerveses i una mica més, fins a les pròximes eleccions europees, on l'expresident pot ser capçalera de cartell, que li permeti continuar a la ciutat amb el càrrec de eurodiputat i seguir donant la llauna des de dins, amb contínua presència en els mitjans de comunicació donant la matraca. És possible ?, així ho comenten alguns en privat, en públic opinen altres coses políticament correctes amb l'objectiu que ningú es molesti. Això és la política.





Deia Thomas Jefferson que "M'agraden més els somnis del futur que la història del passat"