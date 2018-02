Els guàrdies civils desconfien de les promeses del ministre Zoido

Les xarxes socials dels guàrdies civils estan que cremen, i de les quals es dedueix que la ruptura de la unitat d'acció sindical posaria en perill la viabilitat d'aquesta vella reivindicació igualitària entre policies. L'anunci d'una futura equiparació de salaris de la Policia Nacional (PN), i la Guàrdia Civil (GC), amb els de les Policies Autonòmiques, ha fet aflorar serioses diferències entre els dos cossos nacionals. La taula tècnica convocada per la Secretaria d'Estat de Seguretat que va començar el passat dia 24 per a la negociació salarial ja s'ha trobat amb aquestes discrepàncies.





En les converses a la xarxes socials de l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils (AEGC), es denuncia que els sindicats de la Policia Nacional van celebrar una Assemblea el passat dimarts 23 de gener, a la qual van assistir els portaveus de la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, en la qual es va ignorar la postura de la Guàrdia Civil i en la que van fer públic un document conjunt dels sindicats policials denominat "Vam començar a treballar per activar la taula tècnica de l'equiparació salarial i vam lliurar a Interior la nostra proposta d'acord ".





En el citat text s'expressa de forma unilateral la pretensió dels organismes sindicals de la Policia de atribuir-se el 50%, "almenys", de la quantitat que el Govern assigni a l'equiparació per Policia Nacional i Guàrdia Civil. Potser per això, l'Associació Escala Suboficials de la Guàrdia Civil (ASESGC), va declinar assistir a l'esmentada reunió dels sindicats policials i ha demanat explicacions als sindicats signants tant sobre la clàusula de repartiment com sobre quina idea "tenen els sindicats de la unitat d'acció ". No hi ha hagut resposta.





Per això, la ASESGC ha fet saber a les xarxes socials que "la nostra idea de la unitat d'acció és una altra ben diferent. No permetrem que els sindicats representatius de la Policia Nacional facin joc brut, no amb el nostre consentiment. Per això no vam assistir a aquest acte, que no s'ha organitzat per parlar d'aquests temes, i al qual assistiríem de mers comparses per queixar-nos de fets ja consumats ".





Els efectius d'un i altre cos són de 65.000 policies per uns 84.000 guàrdies civils, de manera que una divisió per meitats dels diners que disposés el Govern consagraria la discriminació salarial de l'Institut Armat.









L'equiparació salarial és una vella reivindicació dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, que han estat discriminades des de la creació de les Policies a les comunitats autònomes que compten amb cossos policials propis: els Mossos, l'Ertzaintza, la Policia Foral a Navarra i fins i tot la fallida Policia Canària. Amb unes diferències, com el dels Mossos catalans i els ertzaines bascos, que perceben un 35% més de salari que els seus homòlegs a la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, amb l'agreujant que és el ministeri de l'Interior, regentat per Juan Ignacio Zoido , el que abona la totalitat de les nòmines dels primers i el 45% de les dels segons.