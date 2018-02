Gay de Montellà diu que la suspensió de Cecot no és política sinó per incomplir normes

El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, ha assegurat aquest dijous que la suspensió de Cecot com a membre de la patronal que presideix no respon a motius polítics, sinó a l'incompliment per part de l'entitat vallesana de la normativa interna de Foment del treball.





"Les normes van ser aprovades menys pel vot favorable de l'organització de Terrassa i posteriorment es va veure que hi havia una col·lisió", ha explicat en una entrevista de Catalunya Ràdio en què ha demanat a Cecot que obri un període de reflexió i transparència, ja que no han presentat els comptes mercantils des de 2015.





Ha criticat l'actitud expansionista de Cecot i ha explicat que quan ell ha de entrevistar-se amb certs actors s'ho comunica a la CEOE: "Miro de seguir les normes".





La junta directiva de Foment del Treball va aprovar dilluns suspendre a Cecot com a membre de la patronal fins a finals de 2018, quan finalitza el mandat de Gay de Montellà, que ha previst que el seu successor reprengui la relació amb l'entitat de Terrassa: "Estic convençut que d'aquí a un any tindré la satisfacció que el pròxim president, si ho valora, digui de tornar a parlar amb Cecot ".





LUIS DE GUINDOS





Sobre la candidatura del ministre d'Economia, Luis de Guindos, a la Vicepresidència del Banc Central Europeu (BCE), ha defensat que "és una persona molt contrastada, amb una intel·ligència i una formació molt bona" i que no ha de demostrar la seva capacitat .





"Ha sabut torejar coses molt difícils" i és un ministre independent dins del Govern central, el que creu que li dóna punts de cara a substituir al portuguès Vítor Constâncio.





Gay de Montellà ha xifrat en 3.300 les empreses de les que té constància que han mogut la seva seu social fora de Catalunya i ha expressat la seva preocupació perquè "tinguin la temptació" de traslladar també els seus centres d'investigació.