Cs proposa que els pròfugs de la justícia no puguin presentar-se a les eleccions

El president de Cs, Albert Rivera, ha avançat aquest dijous una proposta del seu partit per modificar la legislació electoral de manera que els pròfugs de la justícia, com l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, no puguin presentar-se a uns comicis.





Després de referir-se a la reunió que Cs va mantenir amb Podem aquest dijous al Congrés per tractar d'impulsar la reforma de la Llei Orgànica de Règim Electoral General (Loreg), Rivera ha indicat que el seu partit plantejarà incloure aquesta circumstància entre els motius que fan inelegible a una persona.





"Anem a proposar que els pròfugs de la justícia no puguin ser elegibles en una llista electoral. Els senyors que no donen la cara i que fugen de la justícia, que cometen desacatament a un tribunal, no poden ser candidats a res, perquè estan incomplint les nocions més bàsiques de la democràcia", ha afirmat en una entrevista a RNE.





TROBADA AMB EL PSOE LA SETMANA QUE VE





Així mateix, Rivera ha anunciat que el seu partit es reunirà amb els socialistes al llarg de la setmana que ve per abordar també amb ells la reforma electoral, si bé ha dit que queden per concretar el dia i l'hora: "Hem tingut converses entre portaveus i em comentaven ahir els meus companys que serà la setmana que ve", ha explicat.





El líder de Cs ha relatat que va ser el partit de Pedro Sánchez el qual es va dirigir a la formació taronja: "Primer va dir que no, després que sí. Ho celebro", ha assegurat.





A més, ha expressat la seva esperança d'iniciar també contactes amb el Partit Popular referent a això malgrat que, des del seu punt de vista, ni PP ni PSOE han volgut mai modificar la llei electoral.





Entre les propostes de Cs, destaca l'ús de la "doble llista", una per districtes i una altra a nivell nacional, cosa que, segons ha reconegut, no podria fer-se sense una reforma constitucional.





LLISTES DESBLOQUEJADES





A més, proposen l'ús de llistes desbloquejades, que permetin triar un partit i, dins d'aquest, l'ordre dels seus representants, triar "qui va més amunt i qui més baix": "Permetria premiar o castigar els diputats i càrrecs públics en funció dels que creguin convenient [els ciutadans] ", ha recalcat.





També aposten per "simplificar" el sistema del vot pregat, fer més "proporcional" el repartiment d'escons en funció dels vots i incloure el 'mailing' únic -enviar juntes per correu totes les paperetes dels partits durant la campanya electoral-, una mesura que estalviaria, segons ha afirmat Rivera, entre 30 i 40 milions d'euros a més de paper.





D'altra banda, el líder de Cs ha criticat la proposta dels líders independentistes de nomenar Carles Puigdemont president simbòlic des de Brussel·les, i investir una altra persona com a president efectiu: "És com si jo demà em declaro que sóc Napoleó, serà molt simbòlic , però no ho sóc", ha tancat.





"L'etapa de Puigdemont ja ha passat, el xou de Puigdemont, per molt xou que la muntanya, ja va passar", ha reiterat Rivera per a després afegir que el que ha de fer la majoria del Parlament català és proposar un altre candidat i tirar endavant un Govern que compleixi la llei.