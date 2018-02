Abertis planteja vendre Hispasat a Red Eléctrica per 1.149 milions

Abertis plantejarà en la seva junta general d'accionistes, que se celebrarà el proper 13 de març, la venda de la seva participació del 57,05% a Hispasat a Red Eléctrica Corporació a un preu que no podrà ser inferior a 656 milions d'euros, segons consta en l'ordre del dia enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





En concret, la companyia demanarà autorització al Consell d'Administració per realitzar aquesta operació, que suposa una valoració total de la companyia de satèl·lits de 1.149 milions d'euros.





La transacció inclou a més la subrogació del paquet accionarial del 33,69% que Eutelsat posseeix a Hispasat i que Abertis va acordar comprar al maig de 2017.





Tot això, segons l'ordre de la junta, en el cas que per part de Red Eléctrica Corporació es dirigeixi a la venedora una oferta vinculant de compra i subrogació.





La formalització de l'alienació i subrogació autoritzades per la junta general no produirà efecte mentre que no compti amb l'autorització del Consell de Ministres.