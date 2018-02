JxCat i ERC negocien com legitimar Puigdemont al Parlament

JxCat i ERC negocien una proposta de resolució per ser debatuda i votada al ple del Parlament amb la qual buscarien "legitimar" a Carles Puigdemont com a president de la Generalitat encara no torni a Catalunya per a la investidura.





En declaracions a TV3, el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha confirmat l'existència d'aquesta resolució i ha assegurat que és una via més viable que no pas una reforma de la Llei de la Presidència, com proposa JxCat.





"Sí que és cert que hi ha una proposta de resolució sobre la taula. Ens estem mirant el text amb molt d'afecte i intentarem trobar l'equilibri per poder portar-la al ple i aprovar-la com més aviat millor", ha explicat el republicà.





Sabrià no ha volgut entrar en els detalls de la resolució per no "entorpir" la negociació, i ha declinat posar terminis per aconseguir un acord definitiu, ja que considera que no seria beneficiós per a les converses.





Amb aquesta proposta de resolució dels independentistes buscarien un reconeixement del Parlament a que Puigdemont és el president de Catalunya, i després procedirien a convocar un ple d'investidura en el qual podrien investir un candidat alternatiu per no obrir un nou conflicte judicial.





Aquest dimecres va transcendir un document intern de la CUP en què es esbossava que aquesta proposta de resolució seria de "reconeixement restitutiu del President Puigdemont" i es destacaria el seu paper en el referèndum de l'1 d'octubre i la proclamació de la República del 27 d'octubre .





A la pràctica, seria una text que buscaria amb caràcter simbòlic defensar la Presidència de Puigdemont davant el seu cessament que va provocar l'article 155, per després investir en el ple a un candidat que no fos ell i evitar un nou conflicte.





CONSELL DE GARANTIES





Mentre que ERC d'una banda veu amb bons ulls la proposta de resolució, de l'altra, considera que reformar la Llei de Presidència per investir Puigdemont a distància té diversos punts en contra.





Sabrià ha recordat que, amb tota probabilitat, els grups de l'oposició portarien la reforma al Consell de Garanties Estatutàries, l'òrgan que es pronuncia de manera no vinculant sobre la legalitat de les lleis catalanes, i això allargaria el procés uns dos mesos, un temps que no tenen els independentistes per tancar la investidura.





"També estem treballant en això -la reforma de la llei- però veiem més dificultats. Els temps serien molt més llargs i acabaria al Consell de Garanties Estatutàries", ha conclòs el també portaveu d'ERC al Parlament.





ELSA ARTADI





Davant les informacions que apunten que la diputada de JxCat Elsa Artadi seria la candidata que es investiría presidenta al Parlament, Sabrià ha dit que no li consta i que, en qualsevol cas, no li correspon al seu partit presentar alternatives a Puigdemont.





"A mi no em consta, però tampoc ho puc garantir", ha tancat Sabrià, que ha afegit que, si JxCat donés aquest pas, llavors segur que ERC ho valoraria, però que ara no és moment d'entrar en el tema.