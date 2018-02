Una nova tècnica permet corregir l'escoliosi idiopàtica adolescent amb una desviació de 65 graus a la columna

L'Hospital Universitari Dexeus ha realitzat la primera intervenció a Espanya per corregir l'escoliosi idiopàtica adolescent amb una tècnica que permet mantenir la mobilitat de la columna mentre es va corregint el grau de la

corba, i poder realitzar activitat física i esport poques setmanes després de l'operació.





El 10% dels adolescents presenten escoliosi idiopàtica, una curvatura de la columna vertebral sense causa coneguda. Aproximadament un 1% dels adolescents (majoritàriament dones) amb escoliosi idiopàtica de més de 45 graus, s'operen per corregir aquesta corba, segons ha explicat aquest dijous el centre hospitalari.





La tècnica tradicional per corregir l'escoliosi idiopàtica es basa en col·locar cargols a les vèrtebres afectades i dues barres que fixen la columna a la posició correcta, però impossibilitant el moviment de la mateixa i limitant la capacitat en la vida diària dels pacients.





La tècnica realitzada per primera vegada a Espanya a l'Hospital Universitari Dexeus - Grup Quirónsalud pel doctor Juan Carlos Rodríguez Olaverri es realitza per via toràcica i es col·loquen la meitat dels cargols que en la tècnica tradicional per corregir les vèrtebres afectades. A més, aquests s'uneixen mitjançant una corda de manera que la columna no perd flexibilitat.





"Aquesta tècnica" explica el octor Rodríguez Olaverri, cirurgià traumatològic pediàtric especialitzat en columna, "segueix la mateixa teoria que els brackets a les dents. És a dir, corregeix sense fixar i amb els anys remodela la columna. Com que no està fixa, la columna no té cap limitació del moviment. Així, el pacient pot tornar a fer activitat física al cap de tres setmanes i esport després de sis setmanes. Els esportistes d'alt rendiment poden tornar a posar-se en forma al cap de sis setmanes".





"La pacient intervinguda presentava una desviació de 65 graus. Després de la intervenció, la corba ha disminuït a 12 graus, amb una previsió de correcció fins als 7 o 8 graus a través del creixement. L'endemà de l'operació, ja podia seure i una setmana després feia vida normal a casa", explica el doctor Olaverri.





POSTOPERATORI





"El nou abordatge per via toràcica de la cirurgia correctora de escoliosi comporta una modificació substancial de la tècnica anestèsica clàssica implicant major complexitat. No obstant això, el postoperatori és més curt, menys dolorós, menys agressiu i amb menor risc de sagnat", segons explica el doctor Enric Monclús, cap de la Unitat d'Anestesiologia pediàtrica de l'Hospital Universitari Dexeus.