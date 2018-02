Barcelona activa l'alerta per neu i l'operació fred

La ciutat de Barcelona ha activat aquest dimecres l'alerta per neu i l'operació fred davant la baixada de les temperatures i el temporal previst.





El director general de Protecció Civil de la Generalitat, Joan Delort, ha avisat aquest dijous de la possibilitat de precipitacions de neu febles intermitents a l'àrea metropolitana de Barcelona, i ha demanat extremar la precaució en la mobilitat.





En declaracions als mitjans, ha afirmat que és un fenomen meteorològic variable, que s'ha iniciat a les comarques de Girona, arribarà entre les 13 i les 14 hores a Barcelona, on romandrà per la tarda, i que desapareixerà abans de mitjanit per les costes de Tarragona.





Ha assenyalat la possibilitat que es puguin produir precipitacions de poca intensitat i durada en punts de Barcelona, coincidint amb la sortida dels escolars, de manera que ha recomanat precaució i tranquil·litat, i ha assenyalat que és un episodi que no té res a veure amb nevades de dies anteriors a Catalunya.





AJUNTAMENT DE BARCELONA





L'Ajuntament de Barcelona ha activat el Pla d'Emergència Municipal per Neu i Gel en fase d'alerta, davant la previsió meteorològica que indica que pot nevar a cotes altes de la ciutat, i activarà la tarda d'aquest dijous l'alerta de l'Operació Fred en estar previstes temperatures per sota dels zero graus.





Els equips d'Ecologia Urbana estan activats i preparats per actuar en cas que sigui necessari, retirant neu si qualla i escampant sal, disponible a 105 contenidors repartits a la ciutat des de l'inici de l'hivern per a ús de particulars, que se sumen a 655 tones emmagatzemades per als professionals municipals, ha detallat l'Ajuntament en un comunicat.





Aquests contenidors de sal estan ubicats a la zona alta de la ciutat, en barris de muntanya i centres sanitaris, i cada un d'ells conté uns 700 quilos de sal, sumant un total de 72 tones distribuïdes en aquests llocs estratègics de la ciutat.





El pla d'actuació municipal preveu la mobilització de 24 vehicles equipats amb pala llevaneus i escampadors de sal; vuit amb pala llevaneus, i vuit punts d'emmagatzematge de sal, ha detallat l'Ajuntament, que ha destacat que Bombers de Barcelona i Guàrdia Urbana han reforçat els seus serveis i estan preparats per activar-se si cal.





L'Ajuntament recomana evitar fer servir el vehicle privat si neva, sobretot en vies que travessen Collserola, i usar el transport públic soterrat en la mesura del possible, i demana no mullar els carrers per evitar plaques de gel i no llançar a la via pública neu que pugui quedar acumulades en terrats i balcons.





L'Operació Fred s'activa en fase d'alerta la tarda d'aquest dijous davant la previsió que les temperatures baixin dels zero graus durant la matinada, actuació que va dirigida especialment a persones sense llar que pernocten a la via pública perquè acceptin allotjar-se a equipaments municipals.





La fase d'alerta implica el reforç dels equips del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb) i la seva distribució a tota la ciutat, per detectar persones que dormen al carrer i informar de la possibilitat d'allotjar-se a centres de la xarxa d'atenció de persones sense llar (XAPSLL) i acompanyar-les fins aquí.





El consistori habilita en aquesta fase d'alerta -la preventiva està activada des novembre- el centre d'estades breus del Cuesb, amb 100 places que se sumen a les 2.000 d'allotjament de l'Ajuntament i de la xarxa ia les 72 del centre d'acolliment nocturn de emergències (Cane), que des de novembre ha cobert 4.717 estades nocturnes, 4.461 sopars, 3.560 dutxes i 177 atencions d'infermeria, entre d'altres.





GIRONA





Un total de 4.350 alumnes han resultat afectats pel tancament de 14 escoles de la comarca de la Selva (Girona) per precaució com a conseqüència del temporal de neu d'aquest dijous.





La localitat més afectada és la d'Hostalric amb 1.026 estudiants afectats, seguida de Sils amb 932 alumnes, Caldes de Malavella 893, Arbúcies amb 481, Riells i Viabrea amb 378 i Sant Feliu de Buixalleu amb 124 estudiants.





Pel que fa a l'afectació en l'àmbit del transport escolar, hi ha 29 rutes que han avançat l'hora de recollida dels alumnes, passant del migdia a mig matí per evitar possibles incidències, el que ha afectat 700 alumnes.