Serrat sosté que el procés independentista està "en un carreró sense sortida"

Serrat ha carregat contra el 'Procés'.





El cantant Joan Manuel Serrat ha assegurat que el procés sobiranista català es troba en "un carreró sense sortida" i la situació actual és "la fira dels 'disbarats" (disbarats en castellà).





"Cada dia passen coses, hem passat de tenir un president a tenir dos ia hores d'ara ja no sé on és. Han d'estar marejant la perdiu i acabaran mareándose ells", ha lamentat el cantautor durant la presentació a Madrid d'una gira per commemorar el disc 'Mediterrània'.





Serrat ha estat preguntat sobre si ja ha superat "la ressaca" d'aquests últims mesos d'intents d'independència catalana, al que ha respost que "no, perquè segueix la festa".





"L'independentisme està en un cul-de-sac, però això no vol dir que s'hagi acabat, perquè ha existit, existeix i existirà", ha afegit.





El cantant català ha explicat com, al seu entendre, les formacions com ERC pretenen "retirar la bossa i esperar un altre temps per seguir" amb el procés independentista, mentre que JxCat i la CUP "tenen la pretensió de portar a la investidura a Puigdemont, qui està sent intransigent "amb la seva pretensió de ser president de Catalunya.





TABARNIA, UN ACTE SATÍRIC





A més, preguntat per Tabarnia, l'ha qualificat de "performance molt de l'estil de la seva honorable president", Albert Boadella. "És un acte satíric que està en la seva forma d'entendre el teatre: la dramatúrgia està en la vida, ell la treu al carrer i fa aquest espectacle", ha assenyalat.





Serrat ha defensat haver triat la presentació d'aquesta gira a Madrid i no a Catalunya perquè "és el lloc que m'han proposat", però no es deu a cap altra raó.





"També actuo abans a Madrid que a Barcelona, però és que allà no hi havia espai fins al desembre. No hi ha una altra raó per la meva part ni es deu a restriccions de ningú", ha aclarit.





El cantautor és conscient que "un no pot deixar de donar el seu punt de vista com a personatge públic" sobre determinades coses, encara que això comporti que "qui té una altra visió del relat cregui que ets indesitjable per dir-ho".





"Però jo he fet sempre el que volia fer i si miro enrere noto afecte i compassió", ha apuntat.





MEDITERRANI DA CAPO





Sota el títol de 'Mediterráneo da capo', Serrat portarà un espectacle a diverses ciutats espanyoles, europees i llatinoamericanes que girarà sobre el seu disc 'Mediterrani' de l'any 1971.





"El 47è aniversari és una data molt rodona", ha fet broma Serrat, que reconeix que no ha volgut esperar als 50 anys de la publicació del disc per dur a terme la gira.





"El que fa 50 anys semblava infinit, la vida m'ha demostrat que és finit i delicat i qui sap si després no tinc aire per bufar les espelmes, jo em bestreta", ha afirmat, després de confirmar, però, que està en un bon estat de salut.





"Ningú m'ha amenaçat amb ficar-me en una cambra amb rates si no ho feia. Estic bé, si no cregués que puc fer-la no ho faria, perquè no tinc cap gana de fer el ridícul", ha afegit.





A dia d'avui, hi ha 23 dates confirmades -comença el 22 d'abril a Roquetas de Mar fins al 19 de desembre a Barcelona -, a més de viatjar d'octubre a desembre de 2018 a l'Argentina, Xile i Uruguai i de gener a març de 2019 per la resta de països de Llatinoamèrica.





"La gira per Amèrica es dividirà en dos blocs perquè és molt llarga i no vull estar molt de temps fora pels meus néts", ha ressaltat.