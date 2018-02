Artadi nega ser el pla B de Puigdemont per a la investidura

Artadi nega ser candidata.





La portaveu d'JxCat al Parlament, Elsa Artadi, ha defensat la candidatura de Carles Puigdemont per ser el president de la Generalitat: "Puigdemont és el nostre candidat".





Ho ha dit als passadissos del Parlament després de preguntar per la possibilitat que ella encapçali una candidatura alternativa a la de Puigdemont per ser investida.





"Puigdemont és el nostre candidat però, sobretot, és el candidat del Parlament", ha tancat Artadi, que aquest dijous participa en reunions per, precisament, desencallar la investidura.





Fuentes de JxCat asseguren que no es contempla una alternativa a Puigdemont i que la seva aposta es manté intacta per investir al seu candidat, actualment residint a Brussel·les.





"A dia d'avui no estem en aquesta fase de posar noms de possibles alternatives al president Puigdemont, perquè el que estem fent és treballar per investir al president Puigdemont", resolen.





La possibilitat d'investir a una candidat de JxCat alternatiu es va intensificar aquest dimecres quan, en un document intern de la CUP, es reflectia que la llista de Puigdemont contemplava aquesta possibilitat.





La proposta reflectida en el document passava per investir a Puigdemont a Brussel·les a través d'una assemblea d'electes i després intentar repetir més tard la investidura de Puigdemont en el Parlament, però s'admetia per primera vegada la possibilitat que el candidat investit en la Càmera fos un altre.





Una interlocutòria del Tribunal Constitucional va avisar que, si Puigdemont volia ser investit, havia d'acudir presencialment al ple i, a més, rebre un permís del jutge, ja que a Espanya pesa contra ell una ordre de detenció.





PUIGDEMONT NO TORNARÀ





Els escenaris que negocien JxCat, ERC i la CUP per a la investidura d'un president de la Generalitat no contemplen ara com ara el retorn efectiu a Catalunya del candidat de JxCat.





D'una banda, s'ha estudiat reformar la Llei de la Presidència per investir a Puigdemont a distància, la qual cosa reflecteix que no té intenció de comparèixer presencialment davant la Càmera.





D'altra banda, s'explora una investidura de Puigdemont a Bèlgica a través d'aquesta assemblea d'electes, que després s'intentaria ratificar en el Parlament sense la presència del candidat, la qual cosa també suposa que el candidat de JxCat no tornaria.





NEGOCIACIONS DE JxCat i ERC





JxCat i ERC negocien una proposta de resolució per ser debatuda i votada al ple del Parlament amb la qual buscarien "legitimar" a Carles Puigdemont com a president de la Generalitat encara no torni a Catalunya per a la investidura.





El portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha confirmat l'existència d'aquesta resolució i ha assegurat que és una via més viable que no pas una reforma de la Llei de la Presidència, com proposa JxCat.





"Sí que és cert que hi ha una proposta de resolució sobre la taula. Ens estem mirant el text amb molt d'afecte i intentarem trobar l'equilibri per poder portar-la al ple i aprovar-la com més aviat millor", ha explicat el republicà.





Sabrià no ha volgut entrar en els detalls de la resolució per no "entorpir" la negociació, i ha declinat posar terminis per aconseguir un acord definitiu, ja que considera que no seria beneficiós per a les converses.





Amb aquesta proposta de resolució dels independentistes buscarien un reconeixement del Parlament a que Puigdemont és el president de Catalunya, i després procedirien a convocar un ple d'investidura en el qual podrien investir un candidat alternatiu per no obrir un nou conflicte judicial.





Aquest dimecres va transcendir un document intern de la CUP en què es esbossava que aquesta proposta de resolució seria de "reconeixement restitutiu del President Puigdemont" i es destacaria el seu paper en el referèndum de l'1 d'octubre i la proclamació de la República del 27 d'octubre .





Davant les informacions que apunten que la diputada d'JxCat Elsa Artadi seria la candidata que es investiría presidenta al Parlament, Sabrià ha dit que no li consta i que, en qualsevol cas, no li correspon al seu partit presentar alternatives a Puigdemont.





"A mi no em consta, però tampoc ho puc garantir", ha tancat Sabrià, que ha afegit que, si JxCat donés aquesta pas, llavors segur que ERC ho valoraria, però que ara no és moment d'entrar en el tema.