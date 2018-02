Cuixart va assegurar davant del jutge que a Catalunya hi ha d'haver un "govern que governi"

Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.





El president de l'associació independentista Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va assegurar davant del jutge del Suprem que a Catalunya hi ha d'haver un "govern que governi", que dialogui amb l'Estat per veure si es pot fer un referèndum pactat "a mig termini" i en un escenari de "molta més tranquil·litat".





Però en qualsevol cas, Cuixart, que porta més de 100 dies a la presó, va rebutjar tornar a realitzar una jornada com la de l'1-O, ni tan sols, va dir, com el procés participatiu del 9-N.





Segons va explicar durant la seva segona declaració davant del jutge del TS el passat 11 de gener, el repte actual del catalanisme és o bé trobar una via per "una solució de l'encaix de Catalunya en el conjunt de l'Estat espanyol o una solució a aquest anhel majoritari del poble de Catalunya que vol fer un referèndum ".





Cuixart va precisar que si se celebra un referèndum, ha de ser "a mig termini" i en un escenari de "molta més tranquil·litat" i recuperant la "relació".





"Però insisteixo, a dia d'avui no hi ha manera de fer un referèndum a Catalunya que no sigui convocat pel govern d'Espanya", ha concretat per tot seguit aclarir que tot ha de realitzar-se "dins de la legalitat".





"Potser m'he excedit amb el del mig termini perquè ni em correspon, ni tinc cap tipus d'interès ni de voluntat de fer cap tipus d'actuació en aquest mitjà termini", ha matisat.





En qualsevol cas, la lectura que ell va fer dels resultats de les eleccions autonòmiques de desembre és que els catalans han demanat als polítics que "facin de polítics".





En aquest sentit, ha explicat que li semblava bé que es constituís el Parlament català, que s'intenti formar un "govern que governi".





LES ACTIVITATS CULTURALS





I va afegir: "Que tots haguem après del que ha passat en aquest període tan convuls i, sobretot, que és l'hora de la política i que els polítics facin de polítics i que Òmnium faci les seves activitats culturals que porta fent 67 anys ".





Ha insistit que s'ha d'intentar una "legislatura de quatre anys" amb un "governi que governi", que "dialoguin entre ells i si es pot aconseguir algun referèndum o d'algun tipus d'alguna cosa sempre haurà de ser el concurs del Govern de Espanya ".





"És que si no, no hi ha possibilitat d'arribar a la celebració d'aquest referèndum", ha postil·lat per reiterar que, en qualsevol cas: "No pot ser més com ho hem fet ara, un referèndum per aconseguir un referèndum vinculant".





En ser preguntat per quina seria la seva posició si el futur govern català torna a convocar un referèndum il·legal, Jordi Cuixart va respondre convençut que això no es produirà perquè ja s'ha demostrat que convocant un referèndum no s'aconsegueix un "referèndum pactat amb l'Estat" .





Cuixart que mai es va referir a l'1-O com referèndum il·legal, ha insistit que ni tan sols hi ha espai ara per poder convocar una consulta com la del 9-N.





Va insistir, això sí, en què el catalanisme busqui altres vies per poder celebrar el referèndum perquè, ha recalcat que com el de l'1-O no es tornarà a celebrar "mai" a "tenor de com ha reaccionat l'Estat", amb la "virulència" que l'ha fet i que, com a conseqüència, ells estan a la presó.





Pecar DE "INGENUÏTAT"





Cuixart va voler afegir al final de la declaració que, en relació amb la violència, pot ser que hagin comès errors i els assumeix, que "potser" hagin pecat de "ingenuïtat" i que també ho pot assumir d'acord amb com s'han succeït els esdeveniments .





Però va recalcar que "mai" havia incomplert "cap ordre judicial" i que mai ho faria, ni com a president d'Òmnium, ni com a persona.