Un recorregut per les músiques de l'antiguitat al CaixaForum de Barcelona

Sota el títol "Músiques de l'Antiguitat", l'Obra social "La Caixa" llança una nova exposició al Caixa Fòrum de Barcelona.





Una mostra que es podrà visitar des del 9 de febrer al 6 de maig a la avendia de Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 de la capital catalana.





El cant de les sirenes gairebé va perdre a Ulisses. La música i els sons embruixen, sedueixen, consolen, espanten i estimulen els sentits des de temps ancestrals.





També són presents en els grans esdeveniments de la vida pública i privada. L'origen de les nostres sonalls, flautes, arpes, platerets, òrgans, castanyoles i una infinitat d'instruments moderns es remunta a milers d'anys enrere.





De l'Iran a la Gàl·lia, l'exposició Músiques en l'antiguitat aplega un conjunt excepcional de 373 peces delicades procedents, en la seva major part, de les col·leccions del Musée du Louvre, i també d'unes vint institucions internacionals, entre elles el Metropolitan Museum de Nova York, els Musei Capitolini i el Museu Nacional d'Atenes.





Des dels segells cilíndrics mesopotàmics fins als relleus monumentals romans, passant pels papirs egipcis i els vasos grecs, algunes de les peces mai abans havien estat exhibides.





El recorregut de la mostra inclou també una sèrie de dispositius sonors, gràcies als quals és possible escoltar reconstitucions de sons d'instruments antics, així com el cant més antic del món que es coneix fins ara.





L'exposició recorre tres mil anys d'història i és fruit de l'aliança estratègica amb el Musée du Louvre per a l'organització conjunta d'exposicions al nostre país.