Detingut per apunyalar la seva mare amb un asta de cérvol

Els agents van confiscar armes al domicili.





La Policia Nacional ha detingut un jove de 20 anys acusat d'agredir la seva mare clavant-li l'asta d'un cérvol.





El succés va tenir lloc en un habitatge del barri de Sant Felip, a Jaén capital, on els agents, que van acudir en auxili de la dona, van trobar diverses armes i cabdells de marihuana.





Segons ha informat la Policia Nacional, els fets van tenir lloc cap a les 15.00 hores d'aquest dimecres quan un home va alertar la Policia Nacional que el seu nebot havia apunyalat la seva pròpia mare amb un asta de cérvol.





La dona va manifestar als agents que el dia anterior als fets el seu fill li va lliurar 20 euros procedents del jornal de l'oliva.





L'endemà, l'arrestat li va demanar que li tornés la quantitat que li havia lliurat i, en dir-li que els diners els havia utilitzat per adquirir una mica de menjar, "es va posar molt agressiu" fins al punt que van començar els insults.





El detingut va propinar "un fort cop de cap" al front de la seva mare. En una empenta contra la paret es va produir el despreniment d'una banya de cérvol que penjava de la mateixa i que va agafar el fill per posteriorment clavar-la en la cuixa dreta de la seva mare.





La víctima va ser atesa pels serveis d'emergència que van determinar que la ferida no revestia gravetat. No obstant això, quan els agents van accedir a l'interior del domicili van localitzar les armes, tant de foc simulades com blanques, a més de cabdells de marihuana.





Va ser la dona, de 54 anys, la qual va demanar als agents que fessin una inspecció al dormitori de l'arrestat, decomisando dues armes de foc simulat, dues armes blanques, una bàscula de precisió i 7 cabdells de marihuana.





El presumpte agressor, que va fugir de la casa abans que arribés la policia, va ser finalment detingut i traslladat a la Comissaria on ha estat detingut a l'espera que s'instrueixin les diligències i pugui passar a disposició judicial.