Ha tornat Serrat perquè els que l'admirem i hem gaudit de la seva música des que va començar a cantar, tornem a il·lusionar-nos amb la seva nova gira entorn de la mítica cançó que ja gairebé és eterna i que, malgrat que afirma dir-Mediterrani, és ia un himne universal que amaga en les seves arrels tota una manera d'entendre la vida i la llibertat que l'alimenta.





Parir una cosa tan bell a Catalunya vol dir que encara ens queda l'esperança que en aquesta beneïda terra torni de nou la sensatesa a les ments d'aquells que, com diu Joan Manuel, estan perduts en una genuïna fira del disbarat, en la qual ells mateixos es van a marejar perquè no acaben de trobar on és la sortida.





A Serrat, un home pacífic on els hi hagi i un símbol mundial de la lluita contra les dictadures, li han intentat enderrocar aquells que només reconeixen una idea, la seva, i que ficats en un immens lio, van pensar que podrien acabar amb el que representa per a milions de persones de tot el món el noi de Poble-sec, que com sempre ha fet els va dir el que pensava sobre el Proces d'una manera sincera i serena.





A dia d'avui, als que van pretendre desprestigiar-, només el segueixen els més salvatges, els que diuen ser pacífics però són intolerants. La majoria saben que Serrat és un orgull per a Catalunya i que passaran els anys i que Mediterrani només hi haurà dos: el mar que ara és un cementiri i la cançó més bella que jo conec i que gràcies a Serrat ens fa estimar tots els pobles que viuen a la riba d'aquesta costa prodigiosa en què molts ens sentim com en el cel.





Per això, ara mateix ens conformem amb mirar el que ara ens passa amb la certesa que a força de desventures la teva ànima, Catalunya, és profunda i fosca.





Torna Mediterrani, i les places i els llocs mítics tornaran a escoltar la veu de Serrat i per fi, tots serem feliços.