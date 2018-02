Àngel Simon rep la Clau de la ciutat amb l'absència de Colau

Gay de Montellà, Hereu, Simon i Trias.





À ngel Simon, president executiu d'Aigües de Barcelona ha recollit, en un acte molt emotiu, la Clau de Barcelona, com a reconeixement a la seva tasca professional. El guardó atorgat pel Club Amics de la Clau de Barcelona, premia les persones que contribueixen a la millora i promoció de la ciutat.





Simon ha manifestat la seva satisfacció per aquesta distinció que és un reconeixement a la bona gestió d'Aigües de Barcelona, tasca que desenvolupa durant 150 anys i que considera que la ciutat i Aigües han anat creixent paral·lelament Això ha estat possible gràcies a la col·laboració de les institucions.





El president d'Agbar ha destacat la importància del treball col·lectiu, no només al personal de la seva empresa, més de 1000 persones, sinó també als proveïdors, entitats culturals, socials amb les que han col·laborat estretament al llarg de tots aquests anys.





Angel Simon ha volgut deixar clara la necessitat de comptar amb un marc estable i un clima que afavoreixi les iniciatives empresarials. Un marc de seguretat jurídica per treballar a llarg termini amb unes regles de joc iguals per a tothom. "Sabem que l'interès de Barcelona està per sobre de qualsevol interès tàctic i temptació política"





"Som ambaixadors de Barcelona, en països com el Regne Unit, Xile o Cuba. Tot ha estat possible gràcies als acords amb els diferents governs, ideològicament diferents ", ha dit l'homenatjat.





L'emotiu acte ha comptat amb la presència de dos exalcaldes, Xavier Trias i Jordi Hereu així com Ernest Maragall, en representació del seu germà Pascual i en qualitat d'amic personal de Simon.





Per contra, ha estat més que notòria l'absència de l'alcaldessa actual Ada Colau, el govern manté unes relacions poc amistoses amb l'empresa d'aigua, a la qual vol treure la concessió de la ciutat i de l'Àrea Metropolitan a. Simon li ha enviat a l'alcaldessa uns missatges clars i directes quan parla de respectar les regles de jocs democràtiques





Els dos alcaldes i un terç d'ells com s'ha anomenat Ernest Maragall, han estat molt contundents i crítics amb les polítiques d'Ada Colau en les seves intervencions i han deixat molt clar el seu posicionament. "





La titularitat d'una cosa no li treu força a la vocació de servei públic ha dit Jordi Hereu. Mentre que Maragall ha apostat per trobar l'equilibri entre dos els poders: econòmic i públic, que no són incompatibles.





Finalment, Trias no ha dubte en posar en dubte la forma de gestionar els serveis l'alcaldessa "Hi ha gent que creu que les empreses privades no tenen vocació de servei, però jo no sóc un d'ells, ho tinc clar" concloïa l'exalcalde convergent.