JxCat dóna un nou pas per reformar el reglament del Parlament i investir Puigdemont

Artadi ha signat la sol·licitud.





JxCat ha portat aquest dijous al registre del Parlament una iniciativa en què sol·licita que s'activi la Comissió del Reglament de la Cambra catalana, i ho fa en plena negociació per a la investidura de Carles Puigdemont.





La sol·licitud, signada per la portaveu del grup Elsa Artadi, sol·licita "designar els membres de la Comissió del Reglament" i també que es determini el nombre de membres en cada comissió a què té dret cada grup parlamentari.





El document registrat no vincula l'activació de la comissió amb la investidura, però en les negociacions per investir Puigdemont com a president es va contemplar una reforma del reglament de la Cambra per intentar investir a distància.