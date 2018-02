Jordi Cañas tornarà a la primera línia política després de ser absolt per frau fiscal

Cañas ha estat quatre anys apartat.





El secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, ha celebrat l'absolució de l'exportaveu del partit i diputat al Parlament Jordi Cañas.





Cañas ha passat quatre anys apartat de la política per una acusació de frau fiscal, i ha afirmat que tindrà un paper "rellevant" en el partit.





"Tots ens felicitem de que per fi, després de tants anys, s'hagi resolt aquest cas en la línia que tots sabíem que s'anava a resoldre", ha declarat Villegas.





Cañas s'enfrontava a dos anys i mig de presó en relació amb un frau societari de gairebé 430.000 euros que es remunta al 2005, anys abans d'ocupar un càrrec electe.





Cañas sempre va defensar la seva innocència, però això no va impedir que el 2014, el mateix any en què es va iniciar la investigació judicial, renunciés al seu escó.





Posteriorment, es va convertir en assessor de Juan Carlos Girauta, que llavors era eurodiputat de Cs a Brussel·les, i després, quan aquest va deixar el Parlament Europeu, va passar a exercir aquesta funció per l'eurodiputat Javier Nart.





ACTITUD "EXEMPLAR"





Villegas ha assenyalat que l'actitud de Jordi Cañas com a càrrec públic va ser "exemplar" i que altres càrrecs d'altres formacions polítiques haurien de "prendre nota".





A més, ha manifestat que l'exdiputat és "un actiu important" per a Ciutadans i que si la seva voluntat és incorporar-se a la política activa, van a "trobar espais" perquè ho faci.





En una entrevista a esRadio, Cañas ha dit aquest dijous que el seu desig és tornar a la primera línia de la política "a Catalunya oa la resta d'Espanya" i exercir un càrrec de responsabilitat pública, però ha admès que el seu futur no depèn només d'ell, sinó també de la formació taronja.





Segons ha indicat, el president de Cs, Albert Rivera, al qual ha descrit com el seu "amic", li ha escrit un missatge per felicitar-lo per la seva absolució, i també ho han fet "alguns portaveus i diputats" d'ERC i el PDeCAT.





Ciutadans "vam ser els primers que ens vam oposar amb fermesa" al nacionalisme a Catalunya, però "alhora ens vam guanyar el seu respecte", ha explicat l'exportaveu parlamentari.





Respecte a la seva dimissió, ha explicat que va prendre la decisió perquè li semblava "el correcte" i per no danyar la imatge del seu partit, i s'ha declarat satisfet per haver demostrat que un polític pot netejar el seu nom fora de la cobertura dels aforaments , que Cs advoca per suprimir.