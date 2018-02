Arrimadas veu els independentistes "en un carreró sense sortida"

Arrinadas demana a Puigdemont que doni la cara.





El líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha criticat la proposta de resolució que negocien JxCat i ERC que busca que el Parlament reconegui la legitimitat d i Carles Puigdemont com a president, i ha avisat que Europa "no comprarà" aquesta estratègia.





"Que ells s'inventin un relat, una declaració, per fer veure que Puigdemont és president a l'exili, no l'hi comprarà ningú, cap país de la UE i cap institució Europa compra aquest discurs", ha dit en declaracions a Onda Cero.





Arrimadas ha recordat que la justícia i no ella ha fixat les dues condicions que ha de complir Puigdemont per ser president: tornar a Espanya i "donar la cara davant la justícia, cosa que no ha fet".





Ha demanat als grups independentistes que diguin la veritat i reconeguin que Puigdemont no pot ser investit: "En el món real, Puigdemont no serà president de la Generalitat. Estan en un carreró sense sortida i no tenen valentia de dir en públic el que diuen en privat ".





CONSTITUCIONALISTES NO SUMEN





Arrimadas ha insistit que no aspira a ser investida tot i haver guanyat les eleccions a Catalunya i ha recordat que els partits constitucionalistes no sumen els escons suficients a la Cambra.





Ha atribuït no poder aspirar a la Presidència a que la llei electoral catalana -la mateixa que en el conjunt d'Espanya- beneficia els partits independentistes, i que PP i PSC "no la van voler canviar" perquè en les eleccions generals els beneficia.





També ha criticat que els "dolents" resultats de socialistes i populars en les eleccions del 21D també impossibiliten la seva investidura, i ha demanat al PP que faci autocrítiques sobre sol haver aconseguit quatre diputats en lloc de criticar-la a ella per no presentar candidatura.