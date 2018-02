La mortalitat per limfoma augmentarà un 30% en els propers 15 anys

Els limfomes són el sisè tumor en freqüència en dones.





La mortalitat en Limfoma de Hodgkin i limfoma no Hodgkin augmentarà gairebé un 30% per a l'any 2030, segons les previsions que maneja el Grup Oncològic per al Tractament i Estudi dels Limfomes (Gotel).





Unes xifres que ha donat el doctor Mariano Provencio, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital Porta de Ferro de Madrid.





"Cada any es diagnostiquen a Espanya més de 7.500 casos de limfoma i les previsions per al 2030 és que superem els 9.000. Es tracta d'una malaltia amb altes taxes de supervivenci a, però hem de seguir investigant per frenar la seva mortalitat que anirà augmentant amb els anys ", ha afirmat Provencio.





El doctor més ha demanat que "es tinguin més en compte als limfomes" des de tots els àmbits, ja que és una malaltia que no només produirà més morts, sinó que també creixerà en incidència.





Els limfomes són el sisè tumor en freqüència en dones i el setè en homes a Espanya.





Els Hodgkin afecten principalment a joves de 15 a 35 anys i tenen una taxa de curació més alta, amb més de 80% de supervivència a 5 anys.





Els No Hodgkin (on s'inclouen més de 20 tipus de càncer) són, depenent del subtipus, agressius o indolents, i afecten principalment a població més gran, en molts casos que pateixen malalties del sistema immune, infeccions o que han estat tractats amb quimioteràpia o radioteràpia.





Una major esperança de vida i l'envelliment faran que els casos de limfoma No Hodgkin augmentin un 34% en majors de 65 anys en els propers 15 anys i, en paral·lel, la seva mortalitat.





Només un 6% dels pacients amb limfoma són atesos per un oncòleg especialitzat en les primeres fases del diagnòstic, segons dades de Lymphoma Coalition, i un altre 7 per cent és vist per un oncòleg no especialitzat.





INVESTIGACIÓ ONCOLÒGICA





"Necessitem comptar amb una formació específica i apostar pel reciclatge de coneixements. També més oncòlegs que s'interessin, s'investiguin i es dediquin a tractar aquesta patologia, així com la creació d'unitats específiques dins dels hospitals", ha indicat el president de Gotel .





A més, segons dades de l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (EuCAN), dels 27 països de la Unió Europea, Espanya se situa en sisena posició pel que fa a incidència de limfomes, per darrere de països com Rússia, Alemanya, Itàlia, França i el Regne Unit.





"Estem en la franja mitjana / alta a la UE pel que fa a incidència i en un lloc similar si comparem les xifres de mortalitat, amb 20 països per darrere nostre. Hem de ser més constants en la lluita", ha assenyalat Provencio.





El símptoma més habitual del càncer limfàtic és l'aparició d'un bony que no sol ser dolorós. Alguns pacients poden presentar febre, sudoració, pèrdua de pes o picor i taques a la pell. Tots aquests símptomes, de vegades, es confonen amb una infecció retardant el diagnòstic.