Josep Anglada (PxC), condemnat a un any de presó per revelació de dades

Josep Anglada, regidor de Vic i fundador i exlíder del partit d'ultra dreta Plataforma per Catalunya (PxC), ha estat condemnat a un any de presó per haver revelat dades personals.





L'Audiència Provincial de Barcelona ha ratificat la condemna que implica a més una inhabilitació, per la qual Anglada no pot presentar-se a eleccions en el mateix període de temps.





Anglada, enfrontat amb els seus excompanys des que va ser expulsat del partit en 2014, va llançar uns tuits en què mostrava el cotxe i la matrícula de l'exsecretari general de PxC, Robert Hernández.





La sentència també obliga a l'edil a pagar una multa de 6 euros al dia durant un any i pagar les costes judicials.