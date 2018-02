Aznar critica que Catalunya hagi estat conduïda cap a "l'impossible i l'absurd"

Aznar demana lideratge.





L'expresident del Govern i president de FAES, José María Aznar, ha censurat que s'hagi conduït a Catalunya cap a "l'impossible i l'absurd".





Per a això, ha citat a Cánovas del Castillo, impulsor de la Restauració de la Monarquia al segle XIX, que parlava de la política de les "circumstàncies i transaccions" per evitar aquelles que "poden conduir cap a l'impossible o l'absurd".





"No cal posar molts exemples de les polítiques que poden conduir cap a l'impossible i l'absurd", ha incidit en al·lusió a la situació a Catalunya.





Durant un acte a la seu de la Reial Societat Econòmica d'Amics del País, l'expresident també ha reivindicat el lideratge polític i l'impuls de reformes com a claus perquè la societat espanyola assoleixi l'èxit i ha assegurat que parlar de les dues qüestions és "oportú i rellevant "en els temps actuals.





Aznar, que ha acudit a la presentació de la biografia 'O'Donnell. A la recerca del centre polític ', escrita per Antonio Moral, ha garantit que la història és "mestra del present" i que les biografies publicades per l'editorial Gota a Gota de FAES "mostren la importància del lideratge per conduir a les societats a l'èxit o al fracàs ".





Finalment, l'excap de l'Executiu ha subratllat el compromís que va adquirir FAES fa cinc anys, a través de la publicació d'aquesta col·lecció de biografies, amb "el liberalisme i reformisme polític", i ha celebrat "la llarga i profitosa tradició del centre polític d'Espanya ".