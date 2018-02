Fuster adverteix que el 98% dels espanyols majors de 50 anys té factors de risc cardiovascular

Fuster alerta que la vida caòtica no ajuda a la salut.





El director general del Centre Nacional d'Investigació Cardiovasculars (CNIC) i de l'Institut Cardiovascular de l'Hospital Mont Sinai, Valentín Fuster, ha avisat que només el 2% per cent de la població espanyola major de 50 anys no té factors de risc cardiovascular, primera causa de mortalitat al món.





"Estem malalts. No he vingut aquí a explicar cap drama, sinó a dir que més val que no ens enganyem perquè és una malaltia de la societat moderna, de la conducta", ha dit el cardiòleg.





Els principals factors de risc són l'obesitat, pressió arterial alta, colesterol, diabetis, t abaquismo, nutrició inadequada i sedentarisme.





Fuster ha avisat que tots ells comencen a afectar les artèries des dels 15 anys d'edat, si bé és a partir dels 50, 60 o 70 anys quan es solen originar els infarts cerebrals o de miocardi com a conseqüència dels mateixos.





"Dir que un infart ha passat avui i no se saben els motius pels quals ha passat, jo els diré que les artèries estan començant a saber que alguna cosa anava malament als 15, 20 o 25 anys i arriba un moment en què ocorre una explosió (, de manera que és una malaltia silenciosa ", ha asseverat Fuster.





VIDA CAÒTICA





L'expert ha recordat que en els últims 30 anys s'ha aconseguit allargar la vida sis anys, dos anys per dècada, a causa de les tecnologies que han aparegut, però no al fet que s'han evitat els factors de risc anteriorment esmentats que, a més, afecten al cervell i provoquen problemes senils.





Així mateix, prossegueix, un altre dels problemes actuals "més importants" és que a partir dels 50 anys quan la persona es troba bé "no pren" la medicació prescrita pel metge.





"Som capaços d'enganyar-nos d'una manera tan fenomenal que és dramàtic veure el fet de creure'ns que estem bé i seguim tenint un tipus d'una vida que és completament caòtica des del punt de vista mèdic", ha alertat.





Per això, ha destacat la importància d'implantar programes en què els adults es conscienciïn els uns amb els altres per canviar els factors de risc.





Ara bé, Fuster ha advertit que un dels reptes "més importants" que té la societat a nivell mundial és prevenir l'aparició de malalties des de la infància, per la qual cosa ha destacat la importància de l'educació en hàbits saludables a partir dels tres anys d'edat.