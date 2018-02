Chris Larsen, fundador de Ripple, la major fortuna a criptomonedes

Els cinc primers del rànquing acumulen més de la meitat.





Les 19 majors fortunes en monedes virtuals acumulen 21.520 milions d'euros, de les quals només les cinc primeres aglutinen més de la meitat de la riquesa en reunir 13.938 milions, un 64,7%.





Així es desprèn de la la primera llista de multimilionaris en moneda digital realitzada per la revista Forbes.





El rànquing utilitza el preu del 19 de gener de 2018 i fonamenta les seves xifres en tinences estimades de moneda digital donada l'opacitat i hipervolatilidad d'aquest tipus de comerç digital.





"Tenim la ferma convicció que fem un món millor en donar llum als rics invisibles", va explicar l'editor de Forbes, Randall Lane.





Lane reconeix que podrien haver deixat fora de la llista a algunes persones i que les seves estimacions poden estar errades. "Les fortunes d'aquesta magnitud mai han de quedar a l'ombra", ha subratllat.





D'aquesta manera, Chris Larsen, cofundador de la moneda virtual Ripple i veterà inversor de Silicon Valley, es consolida com la persona més rica en monedes virtuals, la riquesa es valora en un rang de 6.115.000-6.522.000 d'euros.





La fortuna de Larsen va arribar a ascendir a uns 16.307.000 d'euros a mitjans de desembre, quan aquest mercat va arribar al seu pic.





Segons la llista, després de Larsen se situa Joseph Lubin, un exexecutiu de Goldman Sachs, dedicat a la gestió privada de patrimonis i cofundador de l'ConsenSys, que serveix com a ecosistema de Ethereu, qui pasta una riquesa en divises virtuals.





En tercer lloc, amb una fortuna en moneda digital d'entre 1.100 milions i 2.000 milions de dòlars (897.000.000 i 1.630 milions d'euros) es troba Changeng Zhao, conegut com 'CZ', fundador de la major plataforma d'intercanvi de monedes virtuals Binance.





Així mateix, la llista inclou els germans Cameron i Tyler Winklevoss, els que acumulen una fortuna estimada d'entre 900 milions i 1.100 milions de dòlars (734 milions i 897 milions d'euros) en moneda digital.





Els Winklevoss són coneguts per haver demandat a Mark Zuckerberg acusant d'haver-los robat la idea de Facebook. Actualment són els amos de Winklevoss Capital.





En cinquè lloc, amb qui quedaria representada el 64,7% de la riquesa en moneda digital acumulada entre les 19 fortunes que apareixen a la llista, se situa M atthew Mellon, amb un valor estimat d'entre 900 milions i 1.000 milions de dòlars (734 milions i 815 milions d'euros).





Mellon és l'hereu d'una de les majors entitats bancàries dels EUA, BNY Mellon.





'CRIPTORICOS'





Per poder aparèixer en la llista s'ha d'haver acumulat un patrimoni valorat en almenys 350 milions de dòlars (285 milions d'euros) en moneda digital.





Així mateix, Forbes assenyala en la seva anàlisi que l'edat mitjana dels 'criptorricos' se situa en els 42 anys, en comparació amb els 67 anys de mitjana de la seva llista dels 400 nord-americans més rics.





Finalment, es mostra la volatilitat mitjana diària de preus al gener de 2018 per XRP, que la situa en el 16,75%, per Ethereum (12,65%) i Bitcoin (20,25%), en comparació amb la volatilitat en els preus d'altres valors com Apple (1,37%), P & G (1,15%) o l'or (0,7%).