Jáuregui revela que hi va haver un pacte per excloure països europeus de la llista de paradisos fiscals

Jáuregui sosté que hi va haver pacte.





L'eurodiputat del PSOE Ramón Jáuregui ha assenyalat que l'elaboració de la llista de paradisos fiscals en l'àmbit comunitari es va realitzar "amb la condició prèvia que no entrava cap país europeu".





"Si no, no hi havia acord. Més clar no puc ser", ha dit el socialista.





ACORD PER UNANIMITAT





Així, ha reconegut que els propis països comunitaris s'han "enganyat" amb aquesta llista, ja que "és evident" que hi ha paradisos fiscals a Europa. "Però la condició per a un acord per unanimitat va ser, des de l'entrada, que no entressin els europeus", ha dit.





Tot i que Jauregui ha estat molt crític amb aquesta postura - "Ens hem enganyat", ha arribat a dir-, també ha subratllat que "el pas" donat amb la publicació d'aquesta llista "no cal menysprear", tot i haver tret tot just un mes després de la seva publicació a diversos países.r





Jauregui ha fet aquestes declaracions dins de la jornada parlamentària 'Lluita contra l'evasió fiscal després Els Papers de Panamà. Una mirada europea i espanyola ', organitzada al Congrés pel propi grup socialista.